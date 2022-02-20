Названы четыре самых слабых знака зодиака: они не умеют справляться с трудностями

Некоторыми людьми легко манипулировать - они эмоционально слабые. Их наивность иногда может сыграть с ними злую шутку.

Эксперты по звездам издания Santeplusmag назвали четыре самых слабых представителей зодиакального круга. Узнайте, кто попал в список.

Близнецы

Уроженцам этого знака трудно сказать "нет". Они очень впечатлительны и из-за этого могут попасть в щекотливую ситуацию. Им важно мнение окружающих - Близнецы хотят нравиться другим. Людям этого знака очень трудно принимать решения, они не умеют справляться с трудностями.

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Рак

Раки принимают все близко к сердцу - они часто чувствуют себя несчастными из-за эмоций. Им трудно высказывать свое мнение из-за страха причинить боль другим. Уроженцы этого знака вместо того, чтобы бороться с трудностями и решать проблемы, впадают в депрессию и винят во всем себя.

Водолей

Водолеи могут быть перегружены своими эмоциями, особенно в личной жизни. Они очень тяжело переносят разочарования и могут очень долго предаваться печали, прежде чем оправиться от разрыва. К счастью, Водолеи - очень интуитивные люди, что часто позволяет им делать правильный выбор и окружать себя правильными людьми. Когда им кто-то нравится, они могут быть наивными и позволять собой манипулировать из-за своей доброты. Также они не умеют преодолевать трудности.

Рыбы

Рыбы очень чувствительны, и их доброта иногда может помешать им увидеть реальность такой, какая она есть. Когда они кого-то любят, им будет очень трудно увидеть недостатки. Рыбы - большие романтики и мечтатели. Возвращение к реальности может быть для них очень трудным. У них слабый характер, и малейшее замечание может сбить их с пути.

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