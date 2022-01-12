Назван знака зодиака, у которого больше всего шансов разбогатеть: в чем секрет

Некоторые знаки зодиака более удачливы, чем другие. Им легко удается достичь высот и разбогатеть в то время, как другие едва сводят концы с концами.

Подробно изучив профили руководителей 100 крупнейших американских и британских компаний, исследователи определили, что среди успешных и богатых больше всего Козерогов. Это, в частности, Джефф Безос, основатель Amazon, Джеймс Куинси - главный исполнительный директор Coca-Cola, передает Lebonbon.

По словам астрологов, амбициозные и организованные Козероги всегда стремятся освоить как можно больше навыков. Они сочетают в себе дисциплину и способность к предвидению, что позволяет им принимать безпроигрышные решения, а это гарантирует финансовый успех.

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Представители этого знака знают, как оставаться эффективными, поэтому никогда не боятся ответственности. Их лидерские качества помогают в достижении самых желаемых целей. Они отличные руководители, которые знают, как управлять людьми, и могут разбогатеть.

Если одни представители зодиакального круга без труда получают желаемое, то другим приходится потрудиться. Впрочем, шансы на успех, есть у всех, пишет band.uol.com.

Стрелец – амбициозный и конкурентоспособный знак, который знает, как действовать, чтобы обеспечить себе финансовый достаток. Удача с ним всегда.

Лев – увлекается творчеством, поэтом только раскрытие собственного потенциала может привлечь в его жизнь удачу.

Рыбы – им может сопутствовать удача в жизни, но, поскольку они очень мечтательны, они часто упускают шанс.

Весы – управляемые Венерой уроженцы знака иногда получают "сигналы от Вселенной", но не замечают их, и удача покидает Весов.

Водолей – он действует по принципу или выиграть все, или потерять все. Уроженцы знака любят строить планы и представлять себе совсем другое будущее. Успех им может обеспечить только усердный труд.

Скорпион – умение экономить является сильной стороной этого знака, поэтому их старость будет безбедной.

Близнецы – очень любопытны и внимательны к деталям. Наблюдательность может помочь им добиться желаемых целей.

Овны – они конкурентоспособны и любят рисковать, но при принятии важных решений у них могут возникнуть трудности, потому что нужно действовать, а не ждать.

Рак – им часто не везет в жизни, они не умеют конкурировать и не знают, как выйти из трудностей победителем. Но иногда им везет благодаря случайностям.

Телец – они ценят комфорт и безопасность и знают, как никто другой, что нужно ценить то, что заработано тяжелым трудом. Они не любят непредсказуемости или случайности, удачу к ним притягивает только тщательно продуманный план.

Дева – уроженцы знака очень упрямы, осторожны и преданы своим взглядам. Удача часто обходит их стороной.

Козерог – уроженцы этого знака никогда не полагаются на удачу и предпочитают действовать решительно и настойчиво. Но именно это и является залогом их успеха, ведь удача любит смелых.

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