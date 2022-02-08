Назван знак зодиака, который станет главным счастливчиком 2022 года: ему нужно учесть один нюанс

2022 год принесет большое счастье одному из знаков зодиакального круга. Его ждет везение во всех сферах, но нужно учесть важный нюанс – для достижения больших успехов придется рисковать.

Астрологи издания Myimperfectlife заявили, что главными счастливчиками года Черного Тигра станут люди, рожденные под знаком Рыб. Удача будет с ними весь год.

Одинокие Рыбы могут влюбиться и построить гармоничные отношения. К концу года есть вероятность не только брака, но и пополнения в семье – звезды сулят им большое счастье.

В карьере Рыб ожидают благоприятные времена. Благодаря настойчивости и труду, они могут получить повышение, что повлечет за собой увеличение дохода. Однако придется набраться терпения и научиться решать конфликтные ситуации в коллективе.

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Какие дни будут удачными для всех знаков зодиака в 2022 году

Несмотря на то, что в список главных везунчиков года попал только один знак зодиака, благоприятные дни будут у всех, пишет astrostyle.com.

В такие дни можно смело принимать важные решения, менять работу, заключать контакты, сделки о покупке недвижимости, отправляться на свидания и в путешествие – удача будет рядом.

Овен: 9 октября.

Телец: 8 ноября.

Близнецы: 28 сентября.

Рак: 28 июня.

Лев: 16 февраля.

Дева: 22 августа.

Весы: 16 апреля.

Скорпион: 16 мая.

Стрелец: 5 марта.

Козерог: 13 июля.

Водолей: 6 марта.

Рыбы: 12 апреля.

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