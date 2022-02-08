Назван знак зодиака, который станет главным счастливчиком 2022 года: ему нужно учесть один нюанс
2022 год принесет большое счастье одному из знаков зодиакального круга. Его ждет везение во всех сферах, но нужно учесть важный нюанс – для достижения больших успехов придется рисковать.
Астрологи издания Myimperfectlife заявили, что главными счастливчиками года Черного Тигра станут люди, рожденные под знаком Рыб. Удача будет с ними весь год.
Одинокие Рыбы могут влюбиться и построить гармоничные отношения. К концу года есть вероятность не только брака, но и пополнения в семье – звезды сулят им большое счастье.
В карьере Рыб ожидают благоприятные времена. Благодаря настойчивости и труду, они могут получить повышение, что повлечет за собой увеличение дохода. Однако придется набраться терпения и научиться решать конфликтные ситуации в коллективе.
Какие дни будут удачными для всех знаков зодиака в 2022 году
Несмотря на то, что в список главных везунчиков года попал только один знак зодиака, благоприятные дни будут у всех, пишет astrostyle.com.
В такие дни можно смело принимать важные решения, менять работу, заключать контакты, сделки о покупке недвижимости, отправляться на свидания и в путешествие – удача будет рядом.
Овен: 9 октября.
Телец: 8 ноября.
Близнецы: 28 сентября.
Рак: 28 июня.
Лев: 16 февраля.
Дева: 22 августа.
Весы: 16 апреля.
Скорпион: 16 мая.
Стрелец: 5 марта.
Козерог: 13 июля.
Водолей: 6 марта.
Рыбы: 12 апреля.
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