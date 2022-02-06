Назван знак зодиака, который меньше всего подвержен стрессу: его невозможно вывести из себя
Некоторые люди отличаются высокой стрессоустойчивостью - их практически невозможно вывести из себя. Они умеют держать себя в руках даже в трудных ситуациях и точно знают, что любые проблемы можно решить.
Эксперты по звездам издания Сosmopolitan заявили, что самыми спокойными являются уроженцы знака Весов. Они наименее тревожны и не знают, что такое депрессия.
Весы в жизни всегда ищут гармонии и умеют радоваться мелочам. Они склонны видеть больше хорошего, чем плохого и не позволят никому испортить им настроение.
Люди этого знака ненавидят конфликты и всегда следят за тем, чтобы их отношения с окружающими были в порядке. Им важно, чтобы работа не брала верх над их личной жизнью. Напряженные ситуации утомляют их, поэтому они делают все, чтобы избежать неприятностей.
Какие знаки зодиака самые нервные и эмоциональные
Астрологи издания stylecaster.com рассказали, какие зодиака являются самыми нервными – они очень подвержены стрессу. Вот, кто попал в список:
Рыбы
Уроженцы этого знака могут расплакаться из-за малейших проблем. Они постоянно анализируют свои поступки и уверены, что могли бы поступить совсем иначе. Рыбы легко могут испортить отношения с окружающими из-за своей эмоциональности.
Рак
Раки очень подвержены стрессу – они могут впадать в депрессию от проблем как на работе, так в и личной жизни. Неверно сказанное слово заставит их усомниться в своей компетентности. Уроженцы этого знака отличаются нерешительностью.
Дева
Девы склонны контролировать совершенно все в своей жизни, и если что-то идет не так – они могут устроить скандал. Уроженцы этого знака часто скрывают свои эмоции и не могут рассказать о том, что чувствуют депрессию, даже своим близким.
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