Назван знак зодиака, которому не везет в любви: у него самый высокий риск развода

Все астрологические знаки имеют очень специфические характеристики. Они отличаются друг от друга, и у всех столько же хороших качеств, сколько и недостатков.

Астрологи издания Оbjeko назвали знак зодиака, у которого больше всего шансов на развод. По их словам, это уроженцы созвездия Овна.

Эксперты астрологии подчеркивают импульсивный характер этого огненного знака. Его склонность к безрассудной спешке действительно может заставить его сожалеть о своем выборе.

Овен склонен принимать поспешные решения. И последствия часто бывают болезненными. В то время как некоторые знаки зодиака любят все планировать, он не обременяет себя подобными шагами. Для Овна важен настоящий момент. Он часто забывает подумать, прежде чем принять решения. Такая поспешность и приводит уроженцев знака к скорым бракам, а в последствии и к разводам.

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Овен слишком быстро вовлекается в романтические отношения. Он легко может поверить в то, что первая же встреча - та, которую он ждал всю свою жизнь. Однако профессионалы астрологии признают, что у Овнов хорошая интуиция, вот только уроженцы знака о ней часто забывают.

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