Назван худший день для свадьбы в 2022 году: можно навлечь беды

В 2022 году будет дата, когда не стоит проводить свадьбу. По словам астрологов, союз будет обречен на разрыв из-за неблагоприятного влияния звезд. Кроме того, в этот день не стоит планировать важных переговоров, путешествий и переездов.

Астрологи издания Santeplusmag назвали худший день для свадьбы в 2022 году. И это 28 марта.

Люди, которые захотят сделать ответственный шаг в этот день, рискуют тем, что их пара распадется. Их совместные планы могут разрушиться, и будет полоса огромных неудач. Поэтому очень важно не поддаваться своим импульсам и дистанцироваться от эмоций в этот день. По мнению астрологов, этот период наименее благоприятен для счастливого брака.

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Встреча с партнером в этот день также имеет высокие шансы закончиться провалом. 28 марта 2022 года пары будут менее склонны проявлять нежность, визуализировать прочное будущее и выражать свои чувства. Некоторые также могут сомневаться в будущем своего союза. Этот период будет отмечен трудностями и испытаниями.

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