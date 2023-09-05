Назревают конфликты: что предвещает гороскоп Таро на неделю

Пятерка мечей – это карта недели, описывающая общую энергию всех знаков зодиака. Это означает, что стоит готовиться к конфликтам и дебатам, которых трудно избежать в начале сентября.

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Назревает конфликт в определенной сфере жизни каждого знака. Астрологи составили гороскоп, который поможет с этим справиться.

Овен

Ваша карта на этой неделе – Туз пентаклей, это значит, что у вас будет много возможностей, которые повысят вашу прибыль. Если вы чувствовали, что карьера остановилась, а инвестиции не окупились, то сейчас время все изменить. Главное воспользуйтесь возможностями, которые будут у вас на пути.

Телец

Королева мечей поможет принять важное решение, полагаясь на свою логику. Пересмотрите все факты и тщательно все обдумайте. У вас есть большой опыт и мудрость, используйте это для достижения желаемого.

Рак

Карта Шесть кубков рассказывает о том, как ваше прошлое влияет на настоящее. На этой неделе вы сможете проверить, привязаны ли вы каким-либо образом к своему прошлому. Иногда приходится смотреть на прошедшие события, чтобы принять решение, которое повлияет на будущее. Но не позволяйте ностальгии мешать вам двигаться вперед.

Лев

Паж пентаклей символизирует энтузиазм к новым начинаниям. На этой неделе проявите свои таланты и откройтесь миру. Вы думали начать что-то новое, но вам не хватило смелости этого сделать. Поэтому эта карта подталкивает вас к решительным действиям. Превратите свои мечты в реальность.

Дева

Карта Императора призывает вас взять власть в свои руки. Ваш жизненный опыт помог вам наполниться мудростью и пониманием. На этой неделе к вам могут обратиться за советом кто-нибудь из близких. Не отказывайте им, ваши знания помогут решить их проблемы.

Весы

Девять пентаклей поощряет вас насладиться плодами вашего труда и отдохнуть. Вы настойчиво работали и приложили немало усилий, чтобы добиться желаемого. Это время, чтобы остановиться и побаловать себя дорогими подарками.

Скорпион

Двойка кубков показывает, что партнер занимает центральное место для вас на этой неделе. Несмотря на то, что отношения с этим человеком еще находятся на ранних стадиях, они могут перерасти в то, что принесет пользу обоим в будущем. Развивайте эти отношения и прилагайте общие усилия, чтобы их улучшить.

Стрелец

Карта Повешенного может указывать на то, что на этой неделе произойдет серьезное изменение в вашей жизни. Это может означать, что для этого нужно чем-нибудь пожертвовать. Возможно, это освободит вас от прошлых негативных событий и воспоминаний, к которым вы все еще привязаны. Избавьтесь от неприятных связей с прошлым раз и навсегда.

Козерог

Тройка жезлов означает, что у вас будет множество возможностей расширить свое мировоззрение. Выйдите из зоны комфорта и посмотрите за пределы текущих событий. Сейчас не время думать о мелочах, ваш потенциал безграничный, поэтому обязательно этим воспользуйтесь.

Водолей

Если вы ждали знак от Вселенной, то вот он. Туз жезлов символизирует новое начало и положительные события в вашей жизни. На этой неделе вам предложат возглавить новый проект или даже сменить работу. Используйте это, чтобы сделать свои первые шаги к осуществлению мечты.

Рыбы

Рыцарь жезлов указывает на чувство беспокойства, которое может привести к определенным колебаниям в вашей жизни. На этой неделе вам необходимо принять непростое решение, которое окажет влияние на ваше будущее, поэтому не делайте поспешных выводов и тщательно все обдумайте. Карта напоминает вам, что хорошо составленный план обеспечит долгосрочный успех.

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