Наступит самый драматический момент, который все изменит: гороскоп на неделю

Если в начале этой недели вы почувствовали сильный духовный сдвиг и начали улавливать сигналы от своей интуиции, это произошло не просто так. Небесная обстановка делает нас чувствительными, настойчивыми и уверенными в своих решениях. Слабая зона в эти дни – это отношения.

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Что именно принесут ближайшие дни именно вам, рассказали астрологи. Узнайте свой прогноз дальше.

Овен

К вам может прийти внезапное прозрение, которое заставит вас переосмыслить некоторые основные идеи, которыми вы живете. Приготовьтесь, что это может перевернуть мир. Это как внезапно понять, что ты не различал цвета, а теперь можешь видеть радугу. В работе вы можете почувствовать тягу помогать другим. Станьте наставником или активным членом коллектива. Вы также можете успешно искать работу, особенно с творческим уклоном. Сегодня у вас есть видение того, чем вы могли бы заниматься в мире.

Телец

Вы можете столкнуться с задержкой финансовых поступлений. Возможно, вам придется принимать из-за этого неприятные решения. Но когда все останется позади, вы получите то, что заработали плюс кто-то может остаться вам должен. Вполне вероятно, что неприятности обернутся для вас благом. Также ближайшие дни будут благоприятны, чтобы отточить творческие способности. Возможно, вы смените профессию или рабочий проект на более креативные. Или смахните пыль со старого хобби.

Близнецы

Ваши отношения находятся под угрозой. Непонимание может привести к вспышке гнева или откровенной ссоре. Все из-за избытка энергии, которую вы чувствуете. Попытайтесь перенаправить ее в конструктивное русло – организуйте общий досуг, устройте любимому человеку сюрприз. Или отправляйтесь на поиски любви, если вы одиноки. Любые духовные практики принесут вам желаемый мир и покой.

Рак

Ваш привычный уклад жизни может быть грубо нарушен. Возможно, из-за неожиданных гостей, возможно, из-за новой работы или необычных обстоятельств. Более того, вы сами можете захотеть радикально изменить течение своей жизни. Позаботьтесь, чтобы новые привычки приносили вам только пользу. Космические энергии сейчас очень способствуют вашим отношениям. Проведите больше времени с любимыми и близкими. Если вы ищете любовь, разговаривайте с незнакомцами – как минимум это будет очень интересно.

Лев

Вас ждут романтика и веселье. Бросайтесь в объятия любимых людей или ищите новых встреч – Вселенная дарит вам чувства. В работе старайтесь отдавать предпочтение творческим и эмоционально стимулирующим задачам. Ищите музыку или другие проявления искусства, которые сделают ваш день лучше. Откажитесь от рутины в пользу творческих увлечений хотя бы на день.

Дева

Настало время для домашних дел. Смените декор в доме или повесьте новые шторы. Сделайте хотя бы что-нибудь, чтобы чувствовать себя в своем доме как можно уютнее. Дом там, где ваше сердце, а ваше сердце там, где дом. Ваш творческий потенциал сейчас на максимуме. Если вы испытываете вдохновение начать работу над произведением искусства, не сопротивляйтесь ему. Начните писать роман, заниматься музыкой или рисовать картину. У вас все получится.

Весы

Хотя вы известны своей дипломатией и умением общаться, сейчас вы можете совершить ошибку, сказать что-то не то. Поэтому старайтесь избегать чрезмерно резких реакций, берите паузу, прежде чем что-нибудь сказать. В общении с членами семьи вы будете проявлять интуицию. Вы можете почувствовать, когда кто-то расстроен или нуждается в личном пространстве. Возможно, вы знаете, что они думают еще до того, как они заговорят. Окажите близким необходимую поддержку – они будут за это очень благодарны.

Скорпион

Покупки, сделанные сейчас, могут разочаровать вас. Вы можете получить не то, чего ожидали. Поэтому воздержитесь от лишних трат. Или сосредоточьтесь на выборе близким подарков. Это у вас получится хорошо. Внимательно следите за своим внутренним монологом. Переключите свои мысли на положительное, и с вами начнут происходить положительные вещи. Подобное притягивает подобное, и если вы излучаете положительную энергию, она вернется в вашу жизнь хорошими событиями.

Стрелец

Вам может захотеться изменить что-либо в своем облике. Вы можете подумать о том, чтобы добавить яркие краски в гардероб, сделать новую прическу или даже записаться на пластическую операцию. Причина в том, что вы ищете самовыражения. Подумайте об этом. Также это хорошая неделя, чтобы пересмотреть приоритеты в расходах. Купите билеты в поездку или на концерт. Ищите впечатлений и удовольствий – это будет сейчас лучшим вложением бюджета.

Козерог

Ждите изменения планов. Вы можете получить неожиданное приглашение или звонок. Или просто не сможете усидеть на месте. Лучшее использование этой энергии – отправиться куда-то, где вы еще не бывали. Или просто сменить обстановку вокруг себя. Вы можете заметить, что другие думают, что вы гораздо более уверенный человек, чем есть на самом деле. Доверьтесь им, а не убеждайте в обратном. Окружающие вас люди верят в вас. Пора вам поверить в себя. Это принесет новые возможности.

Водолей

Вашей помощиь может попросить кто-нибудь из друзей. Это может оказать давление – вам будет казаться, что нужно все бросить и заниматься чужими делами. В таком случае вы почувствуете стресс и утрату контроля над своей жизнью. Если это так, постарайтесь вернуть себе баланс. Сейчас вы способны переосмыслить многие идеи, которых вы придерживались. Это прекрасное время для пересмотра своих приоритетов и поиска ответов на старые вопросы.

Рыбы

Вероятно, вы сомневаетесь в своей карьере и мечтаете о новой профессии. Попытайтесь сделать первый шаг в этом направлении. Сегодня в мире существует множество способов зарабатывания денег. Вполне возможно, что существует идеальная точка баланса между тем, что вы любите делать, и количеством денег, которые вам нужны. Во время встреч с друзьями постарайтесь не терять ощущение времени – есть риск пропустить что-то важное. Или устройте все так, чтобы посвятить время только близким. Выбирайте то, что вам важно.

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