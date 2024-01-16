Настоящий прорыв или трудности: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака 

Овны совершат настоящий прорыв на пути к цели, удача будет на их стороне. Скорпионы столкнутся с трудностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Происходит настоящий прорыв, когда у вас упали шоры с глаз, и вы уже отчетливо видите и цель, к которой вам хочется бежать, и все пути, по которым вы можете туда добраться, и все дополнительные возможности, которые появляются.

Телец

Ваши светлые идеи будут нуждаться в инвестициях, а вы четко осознаете, что собственных ресурсов вам сейчас явно не хватает. Вот поэтому вы начинаете искать деньги, которые могли бы вложить, и партнеров, которые бы вас поддержали.

Близнецы

Впереди очень много работы и нужно применять какие-то совсем другие подходы, чтобы как можно быстрее справиться, но при этом не потерять в качестве. Возможно, следует использовать какие-то приемы тайм-менеджмента.

Рак

Ваша привычная дорога сегодня может быть достаточно знаковой, хотя будет начинаться все привычно, да и обстановка вокруг уже знакомая. Но на протяжении всего пути вы получите некоторые важные знаки и осознания, которые помогут разобраться с проблемами.

Лев

Будете чувствовать себя очень наполнено. К вам приходят какие-то средства и различные материальные возможности, и вы можете уже рассчитывать на то, что все поступления будут постоянными и значительными.

Дева

Этот день положит начало чему-то новому. Возможно, начнется новая работа или вы увлекаетесь чем-то настолько, что сознательно отказываетесь от старых планов и установок и начинаете двигаться по новым путям.

Весы

Вы сегодня не уверены, что хотите и дальше работать в том же направлении и жить в этих обстоятельствах. И вам нужно будет сделать непростой выбор, определиться с тем, стоит ли и дальше тратить время и усилия.

Скорпион

Вам кажется, что вы сегодня – жертва обстоятельств и от вас ничего не зависит. И поскольку сил у вас сейчас не очень много, то и вариантов решения этих вопросов будет мало. Возможно, стоит просто переждать.

Стрелец

День обещает вам творческий прорыв, когда вы создаете своим воображением, мозгами и руками что-то новое и неожиданное. И то, что у вас выходит, вам невероятно нравится, и на этом, оказывается, можно хорошо заработать.

Козерог

Тщательнее считайте сегодня деньги, более внимательно составляйте бюджеты, учитывая свои вероятные потери и доходы. Это в в целом – очень полезная привычка – считать деньги, расходы и доходы.

Водолей

Ничего особенного сегодня вроде и не происходит, каких-то грандиозных событий не фиксируется, но настроение у вас будет ровное и в целом положительное. Вы ведь построили свою жизнь и свой график так, что вполне довольны всем, что у вас есть.

Рыбы

Поднимитесь наконец с дивана и сделайте что-нибудь выдающееся! Эта мысль сегодня вас постоянно преследует, и вы начинаете искать для себя какие-то направления и занятия, которые будут очень полезны для общества.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.