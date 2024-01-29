Настоящий прорыв или проблемы: гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Овны совершат настоящий прорыв и добьются результатов, к которым давно стремились. Стрельцы столкнутся с проблемами.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Происходит настоящий прорыв, вам удается решить сложные вопросы, с которыми длительное время не удавалось ничего сделать. Но если присмотреться внимательно, именно эти задержки были очень кстати и дали вам возможность накопить силы и средства.

Телец

Окажется, что ваше мнение – не единственно правильное, и нужно будет посмотреть на ситуацию с разных сторон, взвесить все за и против, учесть мнение специалистов, не продавливать собственную идею, а прислушиваться к альтернативным мнениям.

Близнецы

Начните уже наконец-то новое дело, идите новыми путями, начинайте воплощать новые проекты, даже если вы знаете, что это будет очень сложно. Вы даже не представляете, какой успех вас ждет.

Рак

Вы уже засиделись в старых темах и проектах, поэтому смело идите вперед. Потому что пришло время получать новые знания, расширять горизонты и выходить на совсем другой уровень благодаря новым идеям и стремлениям.

Лев

Возможны выяснения отношений, разборки, как в личной жизни, так и в деловой. В воздухе витает какое-то эмоциональное возбуждение, все воспламеняются как спички, обижаются и нервничают. Поэтому хоть вы старайтесь сохранять равновесие, насколько это возможно.

Дева

Будет желание порадовать себя чем-то красивым и ценным, потратить деньги на то, что не слишком полезно, но поднимает вам настроение. Но сейчас средствами лучше не разбрасываться, потому что приходят они к вам в последнее время не слишком охотно.

Весы

Найдите время на планирование как этой недели, так и февраля, а может, и всего года. Ибо нужно будет сосредоточиться на выполнении важных дел и не размениваться на разные малозначительные мелочи, затрачивая усилия и ресурсы.

Скорпион

Важные люди будут предлагать сегодня очень важные темы и проекты. Окажется, что за вами и вашей деятельностью уже давно следят, присматриваются, и вот, наконец, к вам обращаются с предложениями, от которых вам трудно будет отказаться.

Стрелец

Кто-то или что-то мешает вам сегодня двигаться, возникают какие-то препятствия, и, как назло, именно сейчас вам нужно быть очень быстрыми и активными, потому что поджимают сроки.

Козерог

Будете готовы воплощать идеи, реализовывать интересные творческие моменты или бизнес-проекты, где нужно будет включить фантазию и создавать что-то новое и интересное. А еще – зарабатывать деньги, быть независимыми и реализованными.

Водолей

Будет больше времени на себя, на размышления, частные дела, разные творческие проявления. А вот с разными рабочими моментами можно будет подождать, ведь сейчас очень важно решить именно ваши личные вопросы.

Рыбы

Карьерный взлет может быть мгновенным. Еще вчера вы спокойно работали и ни про какую высокую должность и не думали, а сегодня вам могут предложить возглавить большой коллектив или ведение каких-то проектов.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.