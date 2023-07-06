Настоящие счастливчики: кому улыбнется удача в любви в июле. Гороскоп

Летом стремление людей к романтическим приключениям усиливается. И этому тяжело возразить. Но благосклонны ли звезды к тем, кому хочется бурных чувств?

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Астрологи выяснили, каким знакам зодиака должно повезти в любви в июле этого года. Узнайте, есть ли в списке ваш знак.

Телец

Представителям знака сейчас выпадает хороший шанс создать крепкую пару. Это может быть знакомство, которое перерастет в длительные и глубокие отношения или даже брак. Пары, которые сложатся сейчас, будут жить вместе спокойно. Возможно, кому-то будет казаться, что им не хватает спонтанности или страсти, но самих влюбленных Тельцов все будет устраивать. Также вам сейчас следует принимать предложения о свидании. Как минимум они принесут вам много ярких эмоций.

Весы

Именно сейчас вы можете погрузиться в свои отношения с головой. Взаимопонимание с партнером сейчас находится на пике, вы словно читаете мнения друг друга. Постарайтесь пережить вместе какой-нибудь эмоциональный опыт. Это вас очень сблизит. Это может быть совместное путешествие или посещение какого-нибудь интересного мероприятия. Также для Весов сейчас высокие шансы вывести отношения на новый уровень – договориться об эксклюзивности, получить брачное предложение, жениться или расширить семью.

Скорпионы

Если у вас есть представление о том, каким должен быть ваш идеальный партнер, именно сейчас вы можете встретить живое его воплощение. И, что самое приятное, это будет человек, действительно вам подходящий. Главное – быть честными и откровенными в отношениях, тогда они сложатся действительно гармонично. Тем представителям знака, которые уже находятся в паре, звезды предвещают приключения, которые сделают вашу связь только крепче.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам зодиака будет везти в июле больше всего.

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