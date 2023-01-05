Настоящие счастливчики! Какие знаки зодиака станут любимцами судьбы в январе-2023. Гороскоп

Январь 2023 года может стать невероятно счастливым периодом для трех знаков зодиака. В любимчики судьбы попали Овен, Близнецы и Стрелец.

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По прогнозам астрологов, январь станет для них месяцем многообещающих начинаний. Особенно быстро дела пойдут вверх после окончания периода ретроградного Меркурия.

Овен

В январе вы почувствуете силу и вдохновение, а также отпустите все обиды и боли.

Вы решили двигаться вперед в этом году без привязанностей, которые сдерживали вас в прошлом году. Вы полностью осознаете свой выбор: либо вернуться в прошлое и страдать, либо встать и бороться за свою жизнь.

Сила вашего характера принесет плоды и вас ничто не остановит. Ждите невероятных успехов!

Близнецы

В январе все изменится даже у самых пессимистически настроены представителей этого знака.

Ваша цель уже близко и помогут в этом близкие люди, которые каждый день напоминают вам, что вы любимы и важны для них.

Ждите успеха в сердечных делах.

Стрелец

В январе вы в корне измените свою жизнь и избавитесь от вредных привычек. Стрельцы будут смело идти на новые решения.

В этом месяце ваши фантазии вместе с силами помогут воплотить в жизнь все задуманное.

Вас ждут очень большие планы на горизонте и знайте: они вам под силу!

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году могут сбыться мечты трех знаков зодиака – в их жизни начнется "белая полоса".

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