Настало звездное время! Каким знакам зодиака скоро повезет в любви и финансах

Уже 22 января по китайскому календарю наступит Год Кролика. Пора составлять планы на него. Для этого можно свериться с прогнозом – что предусматривает гороскоп для всех знаков восточного зодиака.

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OBOZREVATEL собрал все предсказания. Узнайте, в чем будет больше всего везти именно вам.

Крыса

Родившимся под первым знаком китайского круга животных 2023 год предвещает счастье и успех. Рассчитывайте на удачу в любви и углубление существующих отношений. Одиноким Крысам год принесет долгожданную встречу со своей половинкой. Также благоприятным этот год вам будет в сфере финансов – вы научитесь управлять своими деньгами и сможете сформировать финансовую подушку безопасности. Рассчитывайте также на хорошее самочувствие.

Бык

Больше всего будет везти Быкам в любви. Но в большинстве своем тем, кто уже находится в отношениях. Одиноким год судьбоносных встреч не обещает. А вот в карьере не все будет гладко – вас ждут как взлеты, так и довольно ощутимые падения. Так что не тратьте деньги бездумно, ненужные покупки принесут вам лишние проблемы. А вот здоровье в этом году должно вас радовать.

Тигр

По своей энергетике Год Кролика – это год любви и взаимопонимания, и Тигры почувствуют это в полной мере. Будет везти даже одиноким представителям этого знака. В профессиональной сфере постарайтесь быть как можно более открытыми – новые деловые контакты принесут вам новые возможности, так что позвольте им войти в вашу жизнь. Также это хорошее время для поиска дополнительного дохода. Но здоровье в 2023 году Тиграм придется поберечь – не пренебрегайте тревожными звоночками и обращайтесь к врачам сразу.

Кролик

В первой четверти года вас ждет пик любви и нежности. А вот позже у Кроликов, состоящих в браке, могут возникнуть проблемы с партнером. Не советует гороскоп представителям этого знака спешить со сменой работы или профессиональной сферы. Даже на старом месте вас ожидают непростые с точки зрения финансов времена. А резкое изменение может только усугубить эту проблему. Старайтесь экономить в этом году. Также не рискуйте своим здоровьем – удача может быть совсем не на вашей стороне.

Дракон

Женатым Драконам Кролик принесет семейную гармонию. А вот новые отношения для представителей этого знака будут достаточно нестабильными. Впрочем, если это будут новые отношения, заведенные в Год Кролика, то они обещают стать удачными. Вложенные в карьеру усилия должны окупиться для вас, а вот с финансами лучше проявить дополнительную осторожность. Чтобы сохранить здоровье, Драконам следует больше двигаться в этом году, но не переутомляться при этом.

Змея

В области любви Змеи могут рассчитывать на удачный год. Но тем, кто уже имеет половинку, все же стоит приложить усилия, чтобы проводить с ней как можно больше времени – это должно принести свои плоды. Что касается карьеры, коллеги постараются спровоцировать вас на конкуренцию, поэтому постарайтесь не усугублять отношения с ними, чтобы не проиграть эту борьбу. Тогда финансово этот год будет для вас успешным. И не забывайте своевременно обращаться за медицинской помощью.

Лошадь

Лошадям стоит позаботиться о своем положительном настроении и оптимизме – это сделает вас более привлекательными романтично. В таком случае ваши шансы на удачное знакомство ощутимо возрастут. Если же вы уже находитесь в отношениях, проявите всю нежность и внимание, на которые способны – это укрепит вашу связь. Первая половина года будет для вас сложной в плане карьеры, но потом появится шанс на рост. Соответственно, финансово год будет непростым, но с хорошей перспективой, поэтому задумайтесь о способах сбережения и приумножения средств. О здоровье заботьтесь в этом году особенно тщательно.

Овца

Год для вас будет непростым, но от вас зависит, сможет ли это укрепить вас – постарайтесь извлечь из трудностей как можно больше уроков. Если вы в отношениях, обратите внимание на свое поведение – вы можете раздражаться на действия своего партнера и ограничивать его личное пространство. Важно начать воздерживаться от этого, чтобы не потерять любовь. Сосредоточьтесь на карьере – этот год будет удачным для продвижения в этой сфере. Но деньги придется тратить разумно, чтобы не навлечь на себя серьезные затруднения. Год Кролика для Овец будет связан с риском несчастных случаев, поэтому постарайтесь не рисковать, будьте осторожны и особенно внимательно следите за безопасностью своих детей.

Обезьяна

Представителям этого знака Кролик подарит успешный год, когда любые усилия будут приносить плоды. Забота о любимых сделает отношения более глубокими, самопознание приведет к встрече со своим человеком у одиноких. Сосредоточенность на своих целях продвинет Обезьян по карьерной лестнице, а внимание к своим финансам – к благополучию и стабильности. А вот к своему телу все же следует прислушиваться – вас могут беспокоить разные болезни.

Петух

Готовьтесь к очень неровному году и поиску баланса во всех областях. Если вы слишком сосредоточитесь на карьере, можете потерять взаимопонимание со своим романтическим партнером или упустить возможность счастливой встречи. Смена работы может стать неудачным ходом, поэтому не рискуйте, если не уверены на 100% в том, что это хорошее решение. Внимательно считайте свои деньги и ответственно подходите к тратам, чтобы не понести убытки. Подумайте о том, чтобы начать экономить. К счастью, со здоровьем в этом году у вас должно быть все хорошо.

Собака

У Собак наступает удачный год для того, чтобы попробовать что-нибудь новое. Делайте приятные неожиданности для своих партнеров, если вы давно в отношениях, бывайте в необычных для себя местах, чтобы встретить свою любовь. На работе проявляйте терпение – год может быть непростым, но его результаты вас в конце концов порадуют. Финансовых затруднений в этом году у вас не должно быть. А здоровье постарайтесь укрепить за счет правильного питания, хорошего сна и физической активности.

Свинья

Кролик принесет Свиньям все, о чем они мечтали в последнее время. Любовные отношения станут счастливее, а одинокие представители этого знака смогут встретить свою идеальную половинку, родственную душу. В карьере все должно быть удачно, но от расширения бизнеса пока стоит отказаться – выведите все на максимально стабильные рельсы, тем более что все ваши усилия будут плодотворными. Что стоит сделать представителям этого знака для своего здоровья, так это избавиться от лишнего стресса – именно он создает для вас наибольшие риски. Также следите за своим питанием.

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