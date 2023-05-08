Напряженная работа или маленькая победа: гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака

Овнов ждет напряженный день, когда придется решать множество задач одновременно. Тельцы получат маленькую победу, которая будет очень важной для них.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 8 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Этот понедельник обещает быть напряженным, в том числе физически, но в вашем состоянии организовать свою деятельность так, чтобы и со всеми задачами справиться, и силы сохранить, которые вам понадобятся ближе к вечеру для решения личных вопросов.

Телец

Одерживаете маленькую победу, то ли над собой, то ли над сильными соперниками, и это поднимает вам настроение и самооценку, ведь оказывается, что у вас и сил много, и упрямства – не занимать, и талантов – не счесть.

Близнецы

Новые возможности, которые перед вами открываются, не обязательно приведут к успеху, но дадут вам возможность испытать себя и потренироваться. Поэтому соглашайтесь на любые новые предложения для того, чтобы попробовать что-то новое.

Рак

Деньги или какие-то материальные поощрения сегодня приходят очень быстро и неожиданно. К примеру, не успели вы заключить соглашение о работе, как вам дают аванс, вы выигрываете в какой-то лотерее, получаете премию или другие приятные бонусы.

Лев

Вашей активности сегодня можно только позавидовать, ведь вы успеваете и свою основную работу выполнить, и собственные вопросы решить, и с хорошими друзьями встретиться, и вообще культурно и содержательно провести время.

Дева

Дороги, которые вы запланировали, могут внезапно отмениться, возможно, изменяются обстоятельства, правила, вы забываете билеты, деньги или документы, и это делает невозможным осуществление ваших замыслов. А может, так и надо?

Весы

Романтические предложения, которые вы получите сегодня, будут неожиданными. Вы можете и не подозревать, что кто-то вами восхищается настолько, что решится признаться в любви и предложить, если не руку и сердце, так свидания.

Скорпион

Споры сегодня будут особенно ожесточенными. А все потому, что кто-то будет пытаться противостоять вашей доброте, навязчивой помощи и попыткам причинить добро, особенно, если вас об этом никто не просил.

Стрелец

Может прийти осознание того, что нужно что-либо менять в вашей личной или семейной жизни. То ли сходиться, то ли расходиться, переходить на другой уровень общения, если вас не устраивает нынешний.

Козерог

Вас сегодня будут хвалить и даже ставить в пример другим. И будет за что, ведь ваш профессионализм достигает очень высокого уровня, но вы не задираете нос и пытаетесь оставаться скромными и незаметными.

Водолей

Приходится сегодня выступать спонсором. Тот, кто будет нуждаться в материальной помощи, будет настолько убедительным, что вы охотно ее предоставите. Впрочем, не лишним будет проверить, действительно ли люди нуждаются, или просто умеют профессионально просить.

Рыбы

Важная информация, которую сегодня получаете, может прийти любыми путями и в любом виде. Вы можете услышать обрывок разговора, сплетни, прочтете заголовки новостей, которые дадут вам пищу для размышлений, определенные осознания или толчок к действиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

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