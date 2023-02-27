Начинается цикл любви и счастья: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Уже 2 марта Венера встретится с Юпитером, и для всех знаков зодиака начнется новый период любви и счастья. В этот же день соединятся Меркурий и Сатурн, чем обязательно нужно воспользоваться для построения своих границ и налаживания здорового общения. Это будет период чувств, эмоций и озарений.

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Астрологи составили гороскоп для каждого из знаков зодиака на первую неделю марта. Узнайте, что звезды прочат именно вам.

Овен

Настройтесь на положительные эмоции. Ваша самооценка и чувство уверенности в своих силах возрастут. Вы можете проявить себя в жизни других людей как героическим, так и милым образом. Вы сможете мыслить нестандартно и понять вещи, ранее не вкладывавшиеся в вашу картину мира. Следующие несколько недель благоприятны для толкования снов, психологических прорывов и мистических моментов.

Телец

Выходите из зоны комфорта в неизведанное – это будет совсем не страшно и даже приятно. Такой выход может подарить вам прилив веры в свои силы. Доверяйте своей интуиции – именно сейчас она точна как никогда. На работе готовьтесь к новостям, которые могут стать не очень приятными, но отрезвят вас. Вам придется повзрослеть и взять на себя ответственность.

Близнецы

Это хороший момент, чтобы заняться скучными бюрократическими делами – приведите в порядок свои бумаги, закройте незакрытые вопросы. Даже если у вас таких задач нет, приготовьтесь к тяжелой умственной работе. Поэтому наберитесь терпения – это может быть достаточно утомительно. Сейчас вы получите способность мыслить нестандартно и находить неожиданные решения для улучшения своего социального положения и репутации. Ваша гибкость и приспособленность – ваша сила, но не стесняйтесь просить о помощи там, где это необходимо.

Рак

У вас начинаются радостные дни. Вы можете увидеть не только свою цель, но и кратчайший путь к ней. Оптимизм и ощущение бесконечных возможностей, которые вас переполняют, помогут найти мотивацию на проявление инициативы. Пересмотрите критически свои убеждения – свежий, нестандартный взгляд поможет избавиться от лишнего. Задавайте вопросы и беспристрастно подходите к возможностям.

Лев

Ваши отношения может ожидать испытания. Пересмотрите с партнером свои обязательства и договоренности во избежание разочарований. Это время, когда вы можете определить, что значит для вас верность и преданность. Свободно рассказывайте людям о том, чего вы не хотите и делитесь эмоциями, даже негативными. Это поможет вам избежать многих неприятных вещей. Внимательно относитесь к тому, кого вы впускаете в свою жизнь. Не бойтесь просить о том, что вам нужно.

Дева

Пора менять образ жизни – привычки или работу. Займитесь самодисциплиной и выставлением границ. Найдите для себя небольшое хобби и ежедневно посвящайте ему время. Вы можете ощутить озарение в сфере общения. Возможно, пора посмотреть на других людей свежим взглядом, или, возможно, вы чувствуете, что стали лучше кое-кого понимать. В ближайшие недели у вас появится больше сочувствия и понимания к другим, воспользуйтесь этим.

Весы

Готовьтесь к всплеску чувств. В ваших отношениях воцарятся положительные вибрации. Причем речь идет не только о романтической связи, но и вообще об окружающих. Вы наполнены любовью – смело делитесь ею и наслаждайтесь взаимностью. Делайте первый шаг, даже если он кажется вам глупым. Пересмотрите свое стандартное ежедневное расписание. Возможно, какие-то свои обязанности вы наконец-то сможете делегировать и этим освободите себя для творчества и эффективной работы.

Скорпион

Ваша семейная жизнь проходит через трудный период. Возможно, вы даже окажетесь на грани разрыва. Не корите себя, а принимайте решения, исходя из своих личных интересов. Именно сейчас вы способны четко увидеть, чего вам не хватает для счастья. Проявляйте творчество, сконцентрируйтесь на самовыражении в самых разных формах. Говорите о своих желаниях откровенно.

Стрелец

Позвольте себе отдыхать и наслаждаться жизнью. Подумайте, что доставляет вам удовольствие. Что принуждает вас поддерживать внутренний огонь? И занимайтесь именно этим. Посвятите время своему дому и семье. Возможно, вам следует поинтересоваться своим происхождением, найти свои корни. А может просто починить наконец-то сантехнику. Найдите пробел и заполните его.

Козерог

Ваша семейная жизнь полна положительных эмоций. Исследуйте свои семейные отношения и жизненное пространство, интересуйтесь историей своего рода. Что касается финансов, вероятно, у вас пришло время реорганизации бюджета, чтобы сделать его более эффективным. Ваше общение может незаметно перейти на новый уровень. Но не торопитесь давать скорые ответы. Если вам зададут сложный вопрос, возьмите время подумать.

Водолей

Устраните дискомфорт в жизни, установив соответствующие рамки и стандарты. Вы хотите отстаивать свое мнение, но постарайтесь не проявлять чрезмерную жесткость при этом. Наличие высоких стандартов и четких правил работает во многих областях, но иногда сильной стороной является гибкость. Знайте, когда отпустить контроль. Будьте внимательны к своим ценным вещам. Обратите внимание, где вы оставляете телефон, кошелек, ключи и подобные ценности. Может быть, даже храните чеки. Не бойтесь попросить профессиональную помощь в упорядочении своих финансов.

Рыбы

Работайте над своим представлением об изобилии и богатстве. Начните заново думать об инвестициях, бюджетах и управлении финансами. Вы также можете почувствовать, что вам стало гораздо легче излагать собственные идеи и доносить свою точку зрения. Так что, если вы где-то чувствовали, что вас неправильно поняли, исправьте это прямо сейчас. Изложите свои мысли и выслушайте оппонента.

Ранее OBOZREVATEL публиковал нумерологический прогноз на начало марта.

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