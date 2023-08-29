Начинается счастливая фаза: чью жизнь переменит августовское полнолуние

Уже 30 числа состоится второе в этом августе полнолуние. Такое событие в астрологии считается трансформирующим и несет надежду на значительные изменения.

Видео дня

Астрологи рассказали, на какие знаки она повлияет больше всего. Узнайте, есть ли в списке счастливчиков ваш знак.

Овен

Полнолуние 30 августа определит ваш профессиональный путь и общественный имидж. На вас могут давить чужие ожидания. Очень важно отпустить их и иллюзии. Ваше "я" не должно быть ничем ограничено.

Помните, это полнолуние может быть не лучшим моментом для грандиозных начинаний. Позвольте себе найти утешение в наслаждении тишиной и спокойствием. Возможно, пора расправить крылья и искать новые горизонты, принять обретенную независимость и начать все сначала. К примеру, начать жить самостоятельно или сменить работу. Не страшитесь, что ваши близкие могут быть встревожены вашим решением. Поговорите с ними и убедите, что это то, что вам нужно.

Одиноким Овнам полнолуние принесет всплеск энергии привлекательности. Идите к людям и делитесь ею. Благодаря вдумчивому самоанализу, искренним разговорам и непреклонной приверженности своему пути роста вы добьетесь немалых успехов.

Лев

В сиянии полнолуния вы увидите ваши отношения в мельчайших деталях. Увидите как прогресс, которого добились, так и то, что упустили и должны исправить. Освободитесь от любых обид или неразрешенных конфликтов. В процессе осознания этого вы можете столкнуться с мучительным открытием, что некоторые близкие больше не оправдывают ваших ожиданий. Не переживайте, это открытие станет катализатором личностного роста.

Занимайтесь самопознанием. Развивайте глубокую связь с природой и ищите свое место на просторах Вселенной. Подумайте о своей цели в жизни, узнайте, какую роль вы играете в этом сложном мире и подумайте о шагах, необходимых для полной реализации вашего большого потенциала.

Козерог

Вам придется принять всю глубину своих чувств. Позвольте им проявиться, но помните о том, как важно брать на себя ответственность за свое эмоциональное состояние. Избавьтесь от негативных моделей общения из прошлого. Стремитесь к росту и гармонии в отношениях.

Ближайшие недели будут нести в себе потенциал для множества событий и впечатлений. Но в этом вихре не забывайте о самых дорогих вам людях. Найдите для них время и силы. Если родные, друзья, любимые или даже коллеги, попросят вас быть рядом – постарайтесь выполнить эту просьбу. Нет ничего важнее этих связей.

Отдавайте предпочтение содержательным, искренним разговорам, а не тратьте энергию на тривиальные вопросы, которые могут посеять семена раздора или вызвать ненужные споры. Все происходит так, как должно происходить. Доверьтесь Вселенной.

Водолей

Приготовьтесь к глубинным преобразованиям. В вашей жизни заканчивается одна глава и начинается совершенно новая. Сейчас лучшее время, чтобы следовать своим самым сокровенным увлечениям и открыть дверь своим мечтам. Не сомневайтесь, особенно если вы получите шанс заняться тем, что действительно воспламеняет вашу душу.

Вселенная стремится привести вашу карьеру в соответствие с вашими сокровенными желаниями, предоставляя вам множество возможностей для входа в новые сферы. Благодаря этим возможностям, вы сможете полностью раскрыть свой потенциал и максимально использовать то, что может предложить жизнь. Поэтому не отвергайте никаких предложений.

Осторожность проявляйте в деньгах. Вам придется экономить на материальном, зато вы получите обильную эмоциональную поддержку от близких. Именно в этом кроется источник радости и удовольствия, которые будут сопровождать вас в этом непростом путешествии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким трем знакам повезет в любви в сентябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.