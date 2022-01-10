Начинается 'белая полоса': три знака зодиака ждут кардинальные перемены в 2022 году

В жизни каждого человека иногда происходят перемены, на которые нельзя повлиять. Бывает, что все валится с рук, а бывает и наоборот - события складываются очень удачно.

Астрологи издания Оfeminin отметили три знака зодиака, которых ждут кардинальные перемены в 2022 году. У них начнется "белая полоса" в жизни.

Дева

Представители этого знака начнут январь с силой и мотивацией, чтобы достичь желаемых результатов. Это благоприятное время для Дев, чтобы попробовать новое и выйти из зоны комфорта. Их ждут незабываемые эмоции.

Водолей

Уроженцы этого знака в 2022 году преуспеют в некоторых делах, которые вскоре изменят их жизнь. В январе произойдут судьбоносные события, и они почувствуют огромную силу, чтобы достичь успеха.

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Близнецы

Рожденные под этим знаком смогут найти время для отдыха. В этом году они вернутся к более организованному образу жизни. Чтобы чувствовать себя счастливыми, им не нужно зацикливаться на прошлом.

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