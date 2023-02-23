Блог | Игорь Мехеда: На руке у Путина нет линии Жизни, а линий Судьбы восемь: что говорит об этом хиромантия

В сеть попало фото ладони президента России Владимира Путина, где отчетливо видны почти все линии, но рисунок действительно очень странный. Поэтому OBOZREVATEL попросил меня разъяснить кое-что по поводу хиромантии и относительно, собственно, руки Путина.

Видео дня

Действительно, такая наука существует, она относится к так называемым "мантичным" наукам, которые во времена Средневековья входили в направление, которое называлось "Психургия". Многие открытия психургии подтвердила современная психология. Даже считалось, что психология родилась из психургии не без помощи известного доктора Зигмунда Фрейда.

Маги, алхимики и астрологи Средневековья считали, что на линиях ладони отражается влияние небесных тел натальной звездной карты, поэтому ладонь можно прочитать так же, как звездную карту.

Но современная хиромантия пошла еще дальше. Хироманты защищают свое право быть полезными современному обществу. Они, например, говорят, что у людей есть узоры на коже, вроде отпечатков пальцев, только еще меньше. И среди людей наблюдаются группы с одинаковыми узорами. Каждой из этих групп природа дала талант в определенной сфере деятельности (назначения). К примеру, медицина, сельское хозяйство, экспериментальная наука… и другие. Если опираться на анализ этих узоров, то можно выйти на четкое определение талантов человека и тех сфер, где человек будет успешным.

В средневековой Праге доктор Келли имел устройство, позволяющее полностью осветить все линии ладони для качественного хиромантического обследования. Это устройство до сих пор хранится в Праге в музее магов и алхимиков.

Меня попросили посмотреть ладонь президента РФ, попавшей на репортерскую фотографию.

Что я могу сказать. Линии жизни вообще нет, она стерта. Линия Сердца также отсутствует. Также отсутствует линия Разума. Линий Судьбы несколько (8) и они перепутаны между собой, образуют полный хаос.

Большинство средневековых хиромантов сказали бы, что это ладонь не человека, а какого-то человекоподобного существа, которое может легко руководствоваться отрицательными потусторонними силами. Или, учитывая отсутствие линии жизни, вообще не существовать.