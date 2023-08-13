На них можно положиться: названы самые надежные знаки зодиака

Настоящие друзья всегда поддержат в трудный момент и искренне порадуются в счастливые мгновения. Независимо от ситуаций или событий, они всегда будут на вашей стороне.

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Такое поведение зависит не только от характера, но и от того, под каким знаком зодиака человек родился. Астрологи составили список самых надежных знаков.

6 место – Стрелец

Стрельцы обладают богатыми знаниями, которыми с удовольствием делятся со своими друзьями и близкими, когда они в этом нуждаются. Их энергия наполнит других положительными эмоциями, потому что они настоящие оптимисты. Этот знак всегда поддержит вас, несмотря ни на что.

5 место – Скорпион

Скорпионы надежные друзья, но сначала нужно найти подход к ним. Хотя они часто бывают закрытыми и таинственными, но как только они устанавливают отношения с кем-то, их лояльность и преданность не имеют себе равных. Ради друзей они пойдут на все.

4 место – Рак

Рак от природы воспитатель, потому он, пожалуй, один из самых надежных людей. Этот знак всегда учитывает потребности других и готов устроить праздник ради одного человека. Раки любят чувствовать себя нужными в жизни близких.

3 место – Дева

Этот земной знак чрезвычайно практичен. Его аналитический характер и тщательный подход ко всему гарантируют надежность и верность в дружбе. Независимо от того, нужна ли вам помощь с чем-то на работе или хотите отвлечься от домашней жизни, Дева будет рядом с вами на каждом шагу.

2 место – Весы

Венера – это планета, которая управляет Весами, поэтому, когда этот знак считает вас другом, то пойдет на все, чтобы защитить близкого человека. Когда они помогают кому-то, так помогают и себе. Этот воздушный знак легко находит общий язык и всегда поддержит своих друзей.

1 место – Телец

Тельцы известны своей стойкостью и верностью. Они все тщательно продумывают и ценят безопасность. Если они знают, что вам что-то важно, то они ни в коем случае не подведут. Независимо от того, это обещание другу или задача на работе, Телец никогда не отступит, пока не выполнит свои обязанности.

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