Может случиться чудо: гороскоп Таро для всех знаков на последние дни февраля
Февраль подходит к концу, и последние дни месяца могут быть полны неожиданностей и чудес. Независимо от того, верит ли человек в сверхъестественные способности карт Таро, или ему просто нравится ритуал, он непременно что-то для себя поймет.
Тарологи подготовили гороскоп для всех знаков зодиака в последние дни февраля. Карты помогут пролить свет на ваши истинные переживания и направят ваши размышления в правильном направлении.
Овен
Карта: 4 Пентаклей
Четверка Пентаклей хочет, чтобы на этой неделе вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами. Не позволяйте своим чувствам по поводу финансов отвлекать вас от эффективного управления своим бюджетом. Возможно, вам не удается накапливать или наоборот, вы откладываете каждую копейку и отказываете себе в удовольствиях. Исследуйте то, что заставляет вас впадать в крайности.
Телец
Карта: 9 мечей
9 мечей указывает на то, что вы сейчас страдаете из-за какой-то потери или разочарования. Это заставляет вас чувствовать, будто вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Однако нет ничего невозможного. Уделите время и внимание тому, чтобы восстановиться, и вы сможете двигаться дальше и развиваться на основе полученного опыта.
Близнецы
Карта: Король Жезлов
В скором времени вы можете получить прекрасное предложение или возможность. Король Жезлов признает, что у вас есть сила и мужество принять его. Сейчас пора твердо отстаивать свою власть. Ключ к успеху состоит в том, чтобы четко понять, чего вы хотите достичь. Поставьте перед собой реалистичные цели.
Рак
Карта: Король Пентаклей
Удача в ваших руках. Король Пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового достатка. Теперь вам просто нужно двигаться вперед с теми идеями, которые вы, возможно, обдумывали. Составьте подробный план и продумайте все до мелочей. Приложив достаточно усилий, вы добьетесь успеха.
Лев
Карта: 3 меча
Три меча указывают на горе или разбитое сердце. Возможно, вас предали или, возможно, вы просто чувствуете какую-то душевную боль. Не отчаивайтесь, а проявите настойчивость и учитесь контролировать эмоции. У вас есть сила, чтобы продолжать двигаться вперед, стоит только найти ее.
Дева
Карта: Королева Кубков
Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботу. В последние дни февраля вам следует проявить эти качества. Возможно, кто-нибудь обратится к вам за советом и помощью. Когда это произойдет, прислушайтесь к тому, что они говорят, но оставайтесь эмоционально отстраненными от проблемы. Поймите, что из затруднительного положения можно выйти только самостоятельно.
Весы
Карта: Принцесса Пентаклей
Принцесса Пентаклей символизирует энтузиазм к новым начинаниям. В последние зимние дни вас поощряют как-то проявить свои творческие таланты. Соберите все свои идеи и начните воплощать их в жизнь. Будьте сосредоточенными, трудолюбивыми и дайте себе возможность превратить свои мечты в реальность.
Скорпион
Карта: 7 чаш
Вы, вероятно, беретесь за кучу дел одновременно. 7 чаш указывает на то, что у вас много конкурирующих приоритетов, но уделить должное количество внимания одному из них оказалось невозможным, поэтому успеха ни в одной из сфер достичь не удается. Пора понять, куда лучше всего тратить свое время и энергию.
Стрелец
Карта: Смерть
Не бойтесь этой карты, она ни в коем случае не означает физическую смерть. Это трансформация и отказ от вещей, которые больше не приносят пользы.
Пора отказаться от того, что тормозит вас на пути к счастливому будущему. Завершение этого этапа жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему.
Козерог
Карта: Рыцарь Жезлов
Рыцарь Жезлов – импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к турбулентности в вашей жизни. В скором времени вас попросят принять важное решение. Не стоит спешить, обдумывайте его столько времени, сколько нужно. Это нелегко сделать, когда вы чем-то взволнованы, но помните, хорошо составленный план обеспечивает долгосрочный успех.
Водолей
Карта: Королева Пентаклей
В последние февральские дни вам может понадобиться немного больше заботы и поддержки, чем обычно. Королева Пентаклей заботится о том, чтобы все были сыты, в доме был порядок и атмосфера любви и уюта. Когда выпадает эта карта, значит, кому-то не хватает тепла. Поэтому если вы нуждаетесь в помощи и поддержке, не бойтесь о ней попросить.
Рыбы
Карта: 9 чаш
9 Кубков – это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Вы на верном пути, поэтому испытываете чувство полного удовлетворения своей работой, отношениями, дружбой. Найдите время, чтобы остановиться и оценить множество возможностей, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.
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