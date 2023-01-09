Момент прорыва и любовные приключения: гороскоп таро для всех знаков зодиака на неделю
Все главные зимние праздники позади и, наконец, можно браться за первые дела нового года. Поэтому самое время узнать, что предсказывает вам гороскоп на неделю с 9 по 15 января. К примеру, определить свою карту таро для этой недели.
Как выяснил OBOZREVATEL, общей картой недели для всех знаков является Императрица. Она свидетельствует о готовности принимать изменения к лучшему. Также ждите подарков от близких. Но все же не забудьте замедлиться и побаловать все пять ощущений – съесть что-нибудь вкусное, понюхать цветы, подышать свежим лесным воздухом. Заземлившись таким образом, вы поймете, что способны наслаждаться этим миром.
А вот что говорят карты таро о новой неделе для отдельных знаков зодиака.
Овен – Повешенный
Эта карта обещает вам серьезный сдвиг в жизни. Также она может означать, что для этого вам придется чем-нибудь пожертвовать. Это может быть неприятно в моменте, но впоследствии приведет к столь необходимому вам освобождению от негативных паттернов мышления и поведения, которые только тянут вас обратно. Отпустите их раз и навсегда.
Телец – Восьмерка пентаклей
Перестаньте скрывать свой талант от себя и других – на этой неделе, он может принести немало пользы. Чем больше вы будете оттачивать свое мастерство, тем больше это будут замечать другие, а это, в свою очередь, будет вдохновлять вас. Итак, откройте для себя новые возможности, продемонстрировав, на что вы способны.
Близнецы – Королева мечей
Для вас настало время отдыха, размышлений и восстановления. Скорее всего, в недавнем прошлом вы пережили сложную ситуацию или даже потерю. Это отняло у вас немало сил и привело к истощению. Дайте себе возможность остановиться и выдохнуть. Это поможет вам вернуться к делу в полном расцвете и открыть новые перспективы.
Рак – Туз кубков
Эта карта символизирует чашу, до краев наполненную положительной энергией. Счастье, творчество, сопереживание – все это предвещают вам таро. Это, в частности, может означать укрепление существующих отношений или встречу новой любви. Пора открыть свое сердце, чтобы получить любовь, которой вы заслуживаете. Таро преподносят вам чашу духовного наполнения – смело пейте из нее.
Лев – Звезда
Эта карта предвещает вам передышку после периода больших перемен или затруднений. Хотя вам было очень непросто, вы устояли и справились. Подумайте о том, какие уроки вы извлекли, и о том, что вам мешало в эти сложные времена. Сделайте выводы и начните планировать будущее. Пора избавиться от старого себя, чтобы начать свой личный путь вперед.
Дева – Восьмерка мечей
Похоже, вы чувствуете себя в ловушке и, возможно, даже не видите из нее выхода. Остановитесь и задумайтесь – это действительно ситуация такая сложная, или вы сами себя загнали в тупик. Неуверенность, страх и сомнения часто являются чувствами, которые не дают нам выбраться из ситуаций, которые сами по себе полностью исчерпаны. Возможно, именно они мешают вам вырваться из ловушки, а не внешние обстоятельства.
Весы – Туз мечей
Для вас настал момент прорыва. Ваш разум ясен, как никогда. Вам даже может показаться, что вы смотрите на мир через новую оптику, которая отсекает все лишнее и подсвечивает самую суть. Ситуация не такая, какой кажется? Вас кто-то обманывал? Вы обманывали себя? У вас есть шанс увидеть истину.
Скорпион – Десятка мечей
Таро указывают, что у вас длится болезненный период. Возможно речь идет об измене или о тяжелом завершении страницы вашей личной истории. Такие переживания никогда не бывают приятными, но они всегда знаменуют собой новое начало, и именно на нем вам следует сосредоточиться. Даже если вы чувствуете, что достигли дна, радуйтесь тому факту, что дальше вам путь только вверх. Помните, что препятствия могут быть замаскированы возможностями. Присмотритесь к обстоятельствам повнимательнее.
Стрелец – Дурак
Эта неделя может стать удачным началом для чего-то совершенно нового. Дурак является олицетворением начала неизведанного пути, шага в неизвестность. Так что, если вы давно хотели сделать что-то совершенно отличное от того, что делали раньше, вселенная дает вам шанс. Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Но зона комфорта редко бывает зоной роста. Сделайте глубокий вдох, затем выдох и делайте решительный шаг.
Козерог – Солнце
Карта Солнца олицетворяет собой изобилие, оптимизм, успех и тепло счастливого времени в вашей жизни. Даже если вам кажется, что у вас сейчас самый темный период, то за ним не просто наступит рассвет, этот рассвет уже разгорается. Благодаря препятствиям в прошлом вы многое о себе узнали и стали увереннее в своих силах – наслаждайтесь этим, вы этого заслужили.
Водолей – Паж пентаклей
Если вы очень хотели что-то сделать, но никак не могли совершить первый шаг, то настало идеальное для этого время. Дела сдвинутся с мертвой точки, а любое творческое самовыражение будет успешным. Возьмите свои идеи и начните работу над их воплощением. Сосредоточьтесь на цели и добросовестно работайте. Ваши мечты должны превратиться в реальность.
Рыбы – Пятерка кубков
Похоже, вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Что ж, боль, которую вы проживаете, вполне реальна и не следует ее игнорировать или преуменьшать. Но и нельзя позволять себе застрять в этой ситуации. Выбрав сосредоточиться на своих неудачах или ошибках, вы упустите шансы, которые именно сейчас дает вам судьба. Надежда есть. Поднимитесь над своим угнетенным состоянием в поиске путеводного света. И, пусть даже и очень медленно, но двигайтесь к нему.
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