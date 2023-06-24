Могут потеряться сотни сообщений: почему многие люди неправильно используют Facebook Messenger
Многие пользователи Facebook Messenger даже не подозревают, что могут терять кучу сообщений, просто не замечая их. Дело в том, что в приложении есть скрытый раздел, о котором мало кто знает.
Папка не отображается в списке входящих и исходящих сообщений и может быть заполнена десятками непрочитанных писем. Почему многие люди неправильно используют Facebook Messenger, рассказало издание The Sun.
Как найти скрытый раздел
Скрытый раздел также известен как "запросы на сообщение". В Facebook отсутствует функция оповещения о наличии новых запросов. Более того, они даже не появляются в вашей обычной папке "Входящие".
Найти скрытую папку можно в разделе запросов на сообщения в приложении Messenger или на веб-сайте Facebook.
Скрытые сообщения в приложении Messenger
- Откройте приложение Messenger на смартфоне и коснитесь значка с тремя линиями в верхнем левом углу экрана.
- Найдите раздел "Запрос на сообщение" и нажмите на него, чтобы просмотреть непрочитанные письма.
Отдельно есть папка спам, проверьте на всякий случай и ее, ведь обычные сообщения могут попасть туда по ошибке.
Скрытые сообщения на сайте Facebook
- Загрузите Facebook через браузер и нажмите значок Messenger.
- Нажмите три горизонтальных точки и выберите "Запрос на сообщение".
Пользователи, отправившие вам запрос, не узнают, видели ли вы их сообщения, пока вы не ответите.
Однако будьте осторожны – после отправки ответного сообщения, ваши аккаунты соединятся, поэтому вы сможете переписываться и видеть всю доступную информацию в профиле, словно вы друзья на Facebook.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие сообщения несут скрытую опасность и почему их следует сразу удалять.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.