Могут потеряться сотни сообщений: почему многие люди неправильно используют Facebook Messenger

Многие пользователи Facebook Messenger даже не подозревают, что могут терять кучу сообщений, просто не замечая их. Дело в том, что в приложении есть скрытый раздел, о котором мало кто знает.

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Папка не отображается в списке входящих и исходящих сообщений и может быть заполнена десятками непрочитанных писем. Почему многие люди неправильно используют Facebook Messenger, рассказало издание The Sun.

Как найти скрытый раздел

Скрытый раздел также известен как "запросы на сообщение". В Facebook отсутствует функция оповещения о наличии новых запросов. Более того, они даже не появляются в вашей обычной папке "Входящие".

Найти скрытую папку можно в разделе запросов на сообщения в приложении Messenger или на веб-сайте Facebook.

Скрытые сообщения в приложении Messenger

Откройте приложение Messenger на смартфоне и коснитесь значка с тремя линиями в верхнем левом углу экрана. Найдите раздел "Запрос на сообщение" и нажмите на него, чтобы просмотреть непрочитанные письма.

Отдельно есть папка спам, проверьте на всякий случай и ее, ведь обычные сообщения могут попасть туда по ошибке.

Скрытые сообщения на сайте Facebook

Загрузите Facebook через браузер и нажмите значок Messenger. Нажмите три горизонтальных точки и выберите "Запрос на сообщение".

Пользователи, отправившие вам запрос, не узнают, видели ли вы их сообщения, пока вы не ответите.

Однако будьте осторожны – после отправки ответного сообщения, ваши аккаунты соединятся, поэтому вы сможете переписываться и видеть всю доступную информацию в профиле, словно вы друзья на Facebook.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие сообщения несут скрытую опасность и почему их следует сразу удалять.

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