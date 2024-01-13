Много работы или отдых с семьей: гороскоп на 13-14 января для всех знаков зодиака 

Тельцы на выходных отлично проведут время с семьей, наслаждаясь каждым моментом. У Скорпионов и Козерогов будет много работы.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13-14 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эти выходные можете провести где-то за городом, на даче, в гостях, где будет местами весело, местами – душевно, есть где разгуляться и можно выбрать несколько способов насладиться и свежим воздухом, и дружеским общением.

Телец

Ваши выходные будут полны любовью, к своей семье, любимому или любимой. И все выходные вы проводите с вашими родными и любимыми, родителями или детьми, наслаждаясь каждым мгновением общения.

Близнецы

Возьмитесь за наведение порядка на своей территории, уберите все после праздников, настройтесь на деловой лад и подготовьте свое пространство для того, чтобы перейти на рабочие рельсы и начать год.

Рак

Проведите эти выходные так, как бы вам хотелось – никуда не торопитесь, вволю высыпайтесь, свободно гуляйте, встречайтесь с друзьями, наслаждайтесь искусством, занимайтесь творчеством или культурным отдыхом.

Лев

А почему бы вам не заработать немного денег, тем более что сейчас созданы все условия для того, чтобы улучшить свое финансовое состояние. И пусть даже придется сейчас выходить на работу, зато вам хорошо заплатят за эти дни.

Дева

Если вы долго не обновляли свою базу знаний, то сейчас нужно будет это сделать, например, пойти на какие-то образовательные конференции, мастер-классы, слушать лекции интересных деятелей или преподавателей.

Весы

Приступайте сейчас к чему-то новому, даже если старт будет приходиться на выходные, вас это не останавливает. Например, можете устроить переезд в другое жилье или даже в другой город. А кто-то может даже жениться.

Скорпион

Вы сейчас и сами не отдыхаете, еще и другим не даете, постоянно всех дергаете и подбиваете на разные авантюры. И такая повышенная активность дает свои плоды – в результате вы организуете очень интересные и продуктивные выходные.

Стрелец

Будете настолько уставшими после довольно напряженной недели, что будете еще долго отлеживаться. Ну хотя бы один день стоит провести в состоянии овоща, чтобы все это напряжение потом вам не вылезло боком.

Козерог

Расслабляться некогда. У вас на эти выходные нарисовалось столько планов, что вы едва успеете за два дня справиться с таким объемом работы. А тут еще и у родных есть на вас определенные планы, с которыми вы тоже справитесь.

Водолей

Групповая работа в эти выходные будет очень радостной и вдохновенной. Вы с удовольствием проводите время вместе, обмениваетесь идеями, вместе что-то творите, создаете руками или головой что-то очень интересное.

Рыбы

На ваше романтическое настроение не влияют ни морозы, ни тьма, вы настроены решительно, стремитесь к счастью всем сердцем и готовы сделать ваших любимых самыми счастливыми людьми в этом мире.

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