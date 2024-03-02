Много работы или отдых: гороскоп на 2-3 марта для всех знаков зодиака

У Овнов на выходных будет много работы, об отдыхе можно забыть. Львы смогут по-настоящему расслабиться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2-3 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваши выходные будут наполнены движением и трудом, у вас задействованы все мускулы и системы организма. Вы займетесь как физической, так и умственной деятельностью, это в большей степени относится к домашним делам, когда нужно будет напрягаться.

Телец

Вам придется выделить часть времени для того, чтобы сделать что-то ради общего блага, но все же большинство выходных вы посвятите личным делам, наведете порядок дома, избавитесь от лишнего.

Близнецы

Вы стремитесь к быстрому изменению впечатлений, сидеть дома вам не очень нравится, вас привлекают дороги и новые обстоятельства, поэтому вы проведете все выходные на бегу, встречаясь с новыми людьми и друзьями.

Рак

Эти выходные вы начнете готовиться к реализации новых идей, которые могут значительно улучшить ваше финансовое положение. И все идет к тому, что ваши новые планы принесут вам новые средства, достаточно только поверить в себя и попробовать.

Лев

Вы можете провести эти дни в очень расслабленном состоянии, большую часть времени в постели или на диване, просматривая фильмы и предпочитая очень спокойные занятия. Вы будто накапливаете силы для какого-то мощного прыжка вперед.

Дева

Вы можете быть среди людей, в центре внимания, а также показать свои качества, достижения и таланты. Возможно, вы станете зрителем или даже участником соревнований или конкурсов, окажетесь среди призеров.

Весы

Отправляйтесь в какое-то короткое путешествие, может, на экскурсию, к родственникам или друзьям на дачу, чтобы получить удовольствие, разнообразить жизнь, узнать что-то интересное, добавить новых впечатлений.

Скорпион

Главной темой выходных станут знакомства с новыми и интересными людьми, которые могут вдохновить вас на неожиданные действия и направить вас совершенно неожиданным курсом, изменить ваши планы на ближайшее будущее.

Стрелец

Эти выходные наполнят вас романтикой на длительное время, потому что у вас происходят увлекательные изменения – вы встречаете людей, которые вас привлекают, или вы чувствуете симпатию к тому, кто отвечает вам взаимностью.

Козерог

Вы будете посвящать много времени работе, возможно даже физической, на свежем воздухе, делая что-то полезное, что-то копать, переносить, упорядочивать, создавать. Весна ведь наступила.

Водолей

Хотя у вас сейчас немало домашних обязанностей, но вы сможете легко с ними справиться, чтобы иметь время для общения с друзьями и для своих хобби, потому что от жизни нужно получать удовольствие.

Рыбы

Уборка окружающего пространства станет для вас очень важной задачей, но вы настолько тщательно подойдете к этому вопросу, что продолжите это делать и на следующей неделе.

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