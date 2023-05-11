Много работы или небольшая передышка: гороскоп на 11 мая для всех знаков зодиака

Близнецов ждет много работы, они будут готовы покорить новые высоты. Раки смогут сделать паузу и отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овенs

Окружение сегодня может измениться, в поле вашего зрения появляются новые люди, которые могут стать вашими коллегами или близкими. Или люди, с которыми вы раньше не очень контактировали, вдруг становятся приятелями.

Телец

Потребуется юридическая помощь, консультация или разъяснение по поводу каких-либо прав или обязанностей. В конце концов можете попробовать и самостоятельно разобраться, покопаться в законах, а можно и специалиста спросить.

Близнецы

Настало время разрабатывать новые концепции, создавать новые возможности самореализации. В голову приходят отличные идеи, и вы их всячески рассматриваете, примеряете на собственные обстоятельства и отрезаете лишнее.

Рак

За три предыдущих дня вы переделали столько работы, что сейчас уже можете понемногу сбавлять обороты и больше отдыхать. Или вообще планировать отдых, собирать чемоданы, разрабатывать маршруты, покупать билеты.

Лев

Личные или семейные отношения сегодня выходят на первый план, вы пытаетесь сделать счастливыми своих родных и любимых, правда, иногда за счет собственного времени, средств, прилагая все усилия, но забывая о себе.

Дева

Неплохо бы сегодня отдохнуть, взять небольшой тайм-аут посреди недели для того, чтобы подготовиться к уикенду, который у вас обещает быть очень насыщенным разными событиями. А сегодня как раз можно взять паузу.

Весы

Будет много общения с коллегами и друзьями. Вы весь день будете болтать, но полезной информации вы так и не получите, будете просто тратить время на пустые разговоры, максимальная польза от них – разве что поддержание хороших отношений.

Скорпион

Может внезапно появиться новая работа, к которой вы поначалу отнесетесь легкомысленно, но она станет источником дополнительных денег, а впоследствии может вам настолько понравиться, чтобы стать и основным местом работы.

Стрелец

Вы чувствуете себя очень востребованными и незаменимыми, вас ценят на работе, получите одобрительные отзывы и от коллег, и от конкурентов. Более того, вам могут предложить сменить место работы со значительным улучшением условий труда.

Козерог

Откуда и берутся у вас силы и воодушевление? Вы продолжаете очень активно работать даже в конце недели, ведь вам безумно нравится и то, чем вы занимаетесь, и позитивные люди вокруг, и перспективы, которые перед вами раскрываются, стоит только хорошо поработать.

Водолей

Получаете полное одобрение всех своих идей и начинаний. Если вы задумали что-то новое, то сегодня – лучшее время для того, чтобы явить свои замыслы другим и проверить их: сделать опрос, показать бизнес-план инвестору.

Рыбы

Важные перспективные идеи приходят к вам в процессе общения с другими людьми. И эту замечательную идею вам может подбросить как коллега на перекуре, так и случайный прохожий или невольно услышанный диалог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.