Мир будет у ваших ног: каким трем знакам зодиака будет везти следующие 5 лет

Астрологи рассказали, каким трем знакам будет везти во всем следующие 5 лет. Такой долговременный прогноз объясняется тем, что Сатурн, планета дисциплины и терпения, начинает долгое путешествие по Рыбам.

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Эти планетарные движения информируют о начале новой эры и устанавливают новый порядок. По словам астрологов, шанс воспользоваться ситуацией смогут три знака зодиака.

Лев

Для Львов наступает пятилетие успеха. Положительные новости будут следовать одна за другой. Лидерские качества позволят вам сиять и быть первыми в карьере. Вы сможете контролировать все дела, не опасаясь неожиданных проблем. Вам действительно удастся покорить мир.

Все давние мечты сбудутся, стоит лишь не терять оптимизма и делать все, чтобы претворить их в жизнь. Звезды советуют воспользоваться этим периодом и доказать родным, друзьям и коллегам, на что вы действительно способны. Пора взять судьбу в свои руки.

Следующие пять лет будут исполнены новых возможностей, вызовов и надежд. Если вы сможете воспользоваться обстоятельствами, вас ждет настоящий триумф.

Весы

Весы также выиграют от нового расположения Плутона и Сатурна на звездном небе. Если вы упустили множество возможностей в прошлом, хватит унывать. Готовьтесь к увлекательному периоду и сосредоточьтесь на будущем. Уже с марта 2023 года вы сможете кардинально изменить свою жизнь.

Вы имеете уравновешенный характер и способны находить общий язык с кем угодно. Ваша дипломатичность и неконфликтность очень помогут достичь целей.

В карьерном плане возможны определенные изменения – переход в новую компанию или новую должность. Вы успешно справитесь со всеми неуверенностями переходного периода. По словам астрологов, вы даже сможете занять руководящий пост. Материальный достаток также улучшится. Вы можете сделать инвестиции, которые давно планировали.

Скорпион

Скорпионы выйдут из зоны комфорта и столкнутся с некоторыми неурядицами. Но не стоит переживать – вы получите невероятную поддержку и сможете преодолеть все трудности.

Вы настойчивы и сообразительны, следует просто не терять веру в себя. Вы точно добьетесь успеха. Придется, правда, упорно работать и всегда быть первым в коллективе.

А вот споров с коллегами следует избегать. Тем более – не конфликтуйте с руководством. Следующие пять лет карьера стремительно пойдет вверх, вы даже сможете возглавить крупную организацию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в марте состоятся крупнейшие астрологические транзиты года. Плутон будет управлять трансформациями и переменами, переходя в знак Водолея.

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