Месяц любви: что принесет февраль всем знакам зодиака. Гороскоп

После исполненного праздниками января, который может изрядно утомить подготовительной суетой, февраль обычно кажется несколько более легким. Все словно замирают в ожидании весны, а из праздников готовятся разве что ко Дню святого Валентина. Более спокойным будет февраль 2023 г. и с астрологической точки зрения. Значительных сдвигов между планетами не ожидается. Однако покровительница романтики и любви Венера 19 февраля войдет в огненный знак Овна, так что это будет хороший период для страсти.

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Что еще рекомендуют астрологи на предстоящий месяц? Кому повезет в любви, а кому придется прилагать усилия? Читайте в полном гороскопе на февраль 2023 года для всех знаков зодиака.

Овен

Февраль доставит вам немало удовольствий. Ваши творческие силы будут в полном расцвете, а любовь будет течь к вам сама. В конце месяца в ваш знак войдет Венера, управляющая любовью, красотой и деньгами. Так что ждите перемен к лучшему во всех этих сферах.

Телец

В феврале вы можете расслабиться и хорошо провести время дома. Если же вы не удовлетворены своей домашней обстановкой, вас могут ждать изменения вашего жизненного пространства. И изменения эти будут к лучшему. Февраль в основном связан для вас с усилением близости в ваших романтических и платонических отношениях.

Близнецы

Весь месяц вы будете купаться в романтике. Во время полнолуния, которое выпадает на 5 число, начните углублять свои отношения с партнером. Также февраль станет для Близнецов удачным месяцем для проведения важных переговоров. Увидьте выгоду от серьезных разговоров – не только о деньгах, но и о дружбе или любви. Вы будете удивлены, как много проблем сможете решить.

Рак

Для вас наступает месяц изобилия. Не бойтесь обсудить с начальством прибавку к зарплате или более удобные условия труда. К концу месяца вы увидите положительный результат этих переговоров. Также не прячьте свои эмоции, они будут работать вам на пользу.

Лев

Поскольку месяц начнется с полнолуния в вашем знаке, проведите этот период дома – выспитесь, получите много внимания от близких. Февраль в принципе будет посвящен вашей личной жизни. Даже если вы планируете развод, он пройдет легче, если вы запустите процесс в этом месяце. Также период будет благоприятен для перехода в отношениях на новый уровень. Возлюбленные и друзья будут прислушиваться к вам.

Дева

В начале месяца обязательно найдите возможность побыть в одиночестве, отдохнуть и перезарядиться. В феврале вам будет легко отстаивать свои границы и потребности – воспользуйтесь этой возможностью. Во второй его половине близкие отношения войдут в новый цикл, сделайте все от себя зависящее, чтобы он был удачным.

Весы

В начале февраля уделите время себе, даже если партнер потребует от вас внимания. Есть риск, что вы можете потерять себя в этих отношениях. Не дайте этому произойти. Это пойдет на пользу вам обоим. Также не забывайте о важности дружбы – углубляйте отношения с близкими людьми.

Скорпион

Для вас на первый план в феврале выходит карьера. Возможностей будет много, но и работать придется интенсивно. Поэтому не забывайте делать паузы для ухода за собой. Так вы убережете себя от возможного выгорания. И не потеряете связь с любимыми и друзьями.

Стрелец

В начале месяца старайтесь отдыхать как можно больше. Потом вы сами себя за это поблагодарите. Это не обязательно должен быть пассивный отдых. Встречи с друзьями и вечеринки тоже пойдут на пользу. С правильным окружением любой день может быть для вас праздником. Февраль – хорошее время для вас, чтобы заглянуть внутрь себя и заняться своим домом.

Козерог

В феврале вы увидите плоды своей работы, начатой в январе. Это будет богатый месяц для вас. Но будет везти Козерогам не только в работе – дома вас тоже ждет счастье. Вы можете заметить, что становитесь более близкими с вашим партнером или почувствовать развитие новой дружбы.

Водолей

Ваш февраль будет полон удачных дней для романтики. Поэтому даже Водолеев, которые хотели бы спрятаться от любви, чувство может найти само. Будьте открыты к нему. Не бойтесь позволить приятному человеку приблизиться к вам. Звезды обещают, что это может стать началом замечательной истории.

Рыбы

Даже если вас будут постоянно звать на вечеринки и тусовки, найдите в первые выходные февраля время на то, чтобы побыть дома. Полнолуние 5 числа может стать для вас изнурительным периодом. Однако скажите "да" приглашениям и общению в остальное время месяца. В феврале вы можете встретить человека, который станет очень важным для вас – будущего партнера или наставника. Главное, что этот человек изменит вашу судьбу к лучшему.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние в феврале 2023 года.

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