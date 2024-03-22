Месяц, когда боги дергают за ниточки: гороскоп на апрель 2024 года для всех знаков зодиака

Апрель будет одним из самых насыщенных на события месяцев года, обещают астрологи. Сезон Овна и коридор затемнений будут способствовать глубинным трансформациям и изменениям. Может показаться, что время двигается с квантовой скоростью, а боги словно тянут за ниточки наших судеб. Первый ретроградный Меркурий в 2024 году также начинается в знаке Овна 2 апреля.

Астрологи подчеркивают, что в апреле состоится один из самых ожидаемых транзитов года. Юпитер и Уран встречаются в Тельце 21 числа, а в последний раз этот транзит происходил в 2010 году. Мир может ожидать некоторых нестабильных глобальных перемен.

Овен

Ретроградный цикл Меркурия начинается 2 апреля в вашем знаке, поэтому это важное время, чтобы подумать о ценностях, планах и перспективах. Пора взять полную ответственность за то, куда вы хотите попасть и как вы туда попадете. Последний раз ретроградный Меркурий в Овне был весной 2017 года, поэтому осмотритесь назад и подумайте, какие важные уроки вы должны извлечь.

Телец

Апрель – судьбоносный месяц для вас. Затемнение в Овне побуждает осознать, сколько своих даров и талантов вы скрывали от мира. Следует подумать, как вы можете воплотить это в жизнь и получить признание и вознаграждения. Юпитер и Уран в Тельце сойдутся 21 апреля, знаменуя поворотный момент жизни. Это месяц радикальных новых начинаний, что также предполагает принятие важных решений.

Близнецы

Юпитер завершает свое путешествие по вашему 12-му дому подсознания, где он был в течение прошлого года. Пора жить целенаправленной жизнью. Этот месяц может принести важное знакомство – и не обязательно романтическое. Вы можете встретить духовного наставника, который поможет вам выбрать правильный путь.

Рак

Ретроградный Меркурий постучит в дверь вашего сектора карьеры 2 апреля, поэтому тщательно проверьте свою работу, чтобы не упустить ключевые детали. В первые три недели не берите на себя слишком много и тщательно продумайте карьерные цели, которые вы поставили перед собой в начале года. Не стесняйтесь принимать неожиданные приглашения, поскольку они могут дать вам интересные возможности и новые связи.

Лев

Когда вы в последний раз творили для радости и без ожидания результата? Затемнение в Овне подарит вдохновение и открытия. Новая дальновидная концепция может помочь вам понять, что вы действительно используете слишком мало из своего творческого таланта. Новый проект может привести к вершине славы и признания. Не думайте слишком рационально и больше, чем когда-либо, доверяйте своей интуиции.

Дева

Было бы разумно убедиться, что ваши цели четко согласуются с вашими возможностями. Затемнение в Овне принесет силы для трансформации и обновления. Работайте над своими величайшими целями года, поскольку вы можете достичь важных результатов. Однако опасайтесь ретроградной тактики Меркурия между 2-м и 25-м числом, которая может заставить вас сомневаться в своих силах.

Весы

Затемнение подтолкнет вас к размышлению над серьезными экзистенциальными вопросами. Это побуждает принять некоторые важные решения и взять на себя серьезные обязательства. Важно, чтобы вы могли настроиться на свой внутренний голос. Кроме того, есть шанс встретить любовь всей жизни в очень неожиданный момент.

Скорпион

Этот месяц знаменует значительный период самореализации. Пора отказаться от старых привычек, чтобы вы могли полностью реализовать свое видение. Обратите пристальное внимание на полнолуние в Скорпионе 24 апреля, которое приходится на ваш дом самосознания. Вы почувствуете себя обновленными, когда избавитесь от эмоционального багажа, о котором, возможно, и не подозревали.

Стрелец

Апрель будет благоприятным для творчества и новых начинаний. Если вы откладывали какую-нибудь идею, затемнение в Овне 9 апреля может подтолкнуть вас к действиям. Ретроградный Меркурий действительно может помочь вам углубиться в различные творческие сферы, о которых вы никогда раньше не думали. Помните, что волнение часто лежит по ту сторону страха, поэтому примите его.

Козерог

2 апреля ретроградный Меркурий в Овне присоединится к вашему дому эмоций, поощряя выражать свои чувства более открыто. Затемнение поставит вас на развилку и заставит подумать о долгосрочных планах. Чувствуете ли вы себя комфортно в родном городе или желаете исследовать новые горизонты?

Водолей

Не стесняйтесь делиться своими идеями – вы никогда не знаете, кто может дать ценный совет. Затемнение в Овне будет идеальным временем для демонстрации ваших мыслей и идей на публичной арене. Вам пока не нужно все это понимать – разрешите своей интуиции управлять вами. Долгожданное соединение Юпитера и Урана в Тельце состоится 21 апреля – и это идеальное время для путешествий и новых открытий.

Рыбы

Месяц будет благоприятным для улучшения самооценки. Транзит Венеры и Овна 5 апреля подарит ощущение счастья. Затемнение в Овне 9 числа напомнит, что следует принимать решения, отвечающие вашим потребностям и желаниям, не пытаясь постоянно сделать всех остальных счастливыми.

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