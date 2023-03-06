Март принесет изменения, которые бывают раз в поколение: что будет с каждым знаком зодиака

Март принесет изменения, которые, по словам астрологов, происходят примерно раз в поколение. Это связано с тем, что Плутон переходит в знак Водолея впервые за 200 лет.

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Кроме того, астрологи говорят, что Сатурн перейдет из Водолея в Рыб 7 марта. Этот транзит означает глобальные изменения и трансформации для каждого знака зодиака.

Овен

Для Овнов наступит благоприятный и эмоциональный период в личной жизни. Венера, планета любви, будет находиться в вашем знаке до 16 марта. Это значит, что в любви вам будет невероятно везти. Семейные Овны будут очень гармонично и уютно чувствовать себя в кругу родных, а одинокие представители знака встретят любовь всей жизни.

Планета Юпитер весь месяц будет находиться в вашем знаке, принося удачу с деньгами.

Телец

Готовьтесь к яркой романтической жизни в марте. Звезды прочат новые знакомства, встречи, свидания, счастливые моменты и долгожданные признания.

По словам астрологов, правящая планета находится в вашем знаке, и ее влияние на личную жизнь может быть слишком эмоциональным.

Близнецы

Вы увидите обе стороны медали и будете испытывать две противоположные эмоции вокруг любой ситуации.

В этом месяце двойная планета находится в вашем знаке – Марсе, планета страсти и войны. Так что на некоторые события вы можете реагировать слишком импульсивно. Звезды советуют глубоко вдохнуть и задать себе вопрос, как далеко вы хотите зайти в конфликте.

Рак

Раки – очень изменчивый знак, который может переключиться из режима меланхолии на вечеринку в течение часа. Ваш управитель – мечтательная Луна, и она переходит в новый знак каждые два с половиной дня, поэтому вы можете выглядеть капризными. 12 марта 2023 г. Солнце, Меркурий и Нептун образуют благоприятный угол с Луной.

Поэтому Ракам следует ожидать положительных изменений. Это день, когда нужно сделать смелый шаг и следовать своим мечтам.

Лев

Конец марта станет для вас глотком свежего воздуха. Вы будете чувствовать себя более романтичными и находиться в гармонии с окружающими. Когда Солнце переходит в огненный Овен, вы снова чувствуете себя прежними – активными, энергичными и коммуникабельными. Вам следует больше прислушиваться к интуиции, прежде чем принимать важные решения.

Дева

Для Дев период будет способствовать развитию. Посмотрите, чего вы хотите от жизни, запишите несколько целей, а затем составьте план достижения. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу, так что действуйте.

В течение марта ваша правящая планета Меркурий будет проходить через три знака – Водолея, Рыб и Овна, что означает, что вам следует ожидать и изменения в кругу общения.

Весы

Гармония и равновесие являются большой частью вашей личности, и вы абсолютно избегаете конфронтаций. Приятная новость состоит в том, что ваша правящая планета Венера в марте перемещается между двумя вашими величайшими союзниками.

Вы будете чувствовать силу и мужество, чтобы изменить ход событий. Родные и близкие окружат вас поддержкой и пониманием.

Скорпион

Вас ждут огромные изменения. Плутон, ваше правящее небесное тело, переходит в новый знак впервые за 15 лет.

Вы будете наблюдать большие изменения вокруг себя. Вам также захочется быть частью всеобщей трансформации.

Стрелец

Независимые Стрельцы в марте будут ощущать фантастический поток энтузиазма и творчества. Месяц пройдет под щедрой и веселой энергией Юпитера.

Весь месяц Юпитер будет находиться в огненном Овне, так что вы будете готовы на безумные поступки, чтобы улучшить мир и свою жизнь.

Козерог

Это время завершения для вас, поскольку длительное пребывание Плутона в вашем знаке подходит к концу. 23 марта 2023 года – долгожданный момент, когда Плутон покинет ваш знак. В последний раз Плутон выходил из Козерога в 1778 году, это было время больших глобальных перемен, успешных революций и создания новых империй. Так что впереди вас ждет что-то действительно увлекательное и захватывающее.

Водолей

Сатурн был в Водолее два года, и вы словно ощущали поддержку всего мира. Теперь пришло время перемен. Вы почувствуете тягу к трансформации и поиску чего-то нового уже 7 марта. Слушайте свою интуицию и воплощайте в жизнь самые смелые цели.

Рыбы

Для Рыб март – месяц активной коммуникации, как личной, так и в режиме онлайн.

Вы получите (вероятнее всего – по электронной почте) очень важное сообщение, которого ждали долгие месяцы, а то и годы. Следите за своими словами – их будут воспринимать очень серьезно. Март – месяц переговоров, интервью, писем, переписок и получения информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять знаков зодиака в марте ждет поворотного момента, после которого жизнь станет только лучшей.

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