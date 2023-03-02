Март принесет большую радость трем знакам зодиака: гороскоп

Март принесет огромную радость и новые возможности для трех знаков зодиака. В первый месяц весны Юпитер останется в Овне, Сатурн войдет в Рыбы, полная Луна будет в знаке Дев.

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По словам астрологов, некоторые знаки переживут эмоциональную бурю как в личном, так и профессиональном плане. Но изменения будут только к лучшему, поэтому Львы, Весы и Рыбы почувствуют себя невероятно счастливыми.

Лев

Львам звезды советуют завершить текущие дела и проекты и решиться на что-то большее. Следует рискнуть, результат будет стоить усилий.

Весной Львов ждут путешествия, новые приключения, судьбоносные решения, встречи, свидания, признание. Это все приведет к счастью и радости. Лучше прислушивайтесь к своей интуиции, чем к советам посторонних.

Весна начнется интенсивно и успокаивающе. Вы, наконец, сможете воспользоваться периодом, благоприятным для эволюции и изменений.

Весы

Нежные и чувствительные Весы в марте захотят быть в центре внимания и сиять. Вы будете нуждаться в свободе и независимости. Уделите время своему основному увлечению – в последнее время вы пренебрегали хобби и творчеством.

Вы почувствуете заметные изменения в разных аспектах жизни. Будьте объективны в организационных вопросах, особенно в отношении финансов и карьеры. В марте вы сможете познакомиться с новыми людьми, с которыми сможете создать очень прочные связи.

Вероятно, вы придумаете что-то очень творческое и оригинальное, и эта идея позволит вам добиться успеха и получить признание.

Рыбы

Рыбы ощутят себя важными и нужными. Родные и близкие окружат вас заботой. Весна принесет обнадеживающие мечты и покой. Но следует обратить внимание на здоровье – как физическое, так и психическое.

В течение следующего месяца вам предстоят прекрасные изменения. Звезды советуют только перестать бояться и смело идти вперед, навстречу желанному и неизвестному. Наступил период трансформации.

Одинокие Рыбы, вероятно, встретят кого-то особенного, так называемую родственную душу. А семейные Рыбы получат исполнение древней и очень желанной мечты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в марте состоятся крупнейшие астрологические транзиты года. Плутон будет управлять трансформациями и переменами, переходя в знак Водолея.

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