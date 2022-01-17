Манипуляции и напряжение: три знака зодиака ожидают сложности 17-23 января
Тельцы на этой неделе столкнутся с манипуляциями руководства или конкурентов, а Близнецам будет что-то мешать выполнять свои привычные обязанности. Водолеи же будут чувствовать напряжение, что может сказаться на их здоровье.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 17-23 января. Подробнее о сложностях у трех знаков зодиака читайте дальше.
Телец
Ваши коллеги, конкуренты или руководство будут пытаться вас выбить из колеи разными манипулятивными способами - от заискивания до устрашения, чтобы вы только сделали и, как хочется им, а не вам.
Близнецы
Что-то вам будет мешать не только наслаждаться этим миром, но и выполнять свои привычные обязанности в семье и на работе. Поэтому не составляйте грандиозных планов на эту неделю, просто старайтесь сохранять спокойствие.
Водолей
Напряжение этой недели будет значительным и это может сказаться на вашем здоровье, ведь вы очень нервничаете из-за тех изменений, которые происходят в вашей жизни, в частности, на работе, иногда даже спать не сможете из-за переживаний.
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