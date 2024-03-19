Астрометрическое равноденствие наступает тогда, когда Солнце в своем движении по эклиптике пересекает небесный экватор. В 2024 году это пересечение состоится 20 марта в 5 часов и 7 минут утра по киевскому времени.

Обрядовое Равноденствие в различных религиях и духовных течениях мира ориентируется на равную продолжительность светлого и темного периода суток и обычно приходится на 21 марта каждого года. День 21 марта по продолжительности равен ночи с 21 по 22 марта.

Обычно равноденственные обряды продолжаются днем 21 марта, ночью с 21 на 22 марта и днем 22 марта (в древности днем называли время от восхода до заката, а ночью время от заката до его восхода).

Меня спрашивают, какие обряды могут выполнить украинцы на благо и укрепление нашей страны. Здесь нужно объяснить. Если человек, желающий укрепления страны, будет сильным (и духовно, и энергетически), то его желания по усилению страны будут претворяться в жизнь. Если же человек будет слаб, то его стремления либо не воплотятся, либо будут воплощаться очень медленно. Поэтому самое главное на обрядах – сделать себя сильным, а сильных – еще сильнее.

Весеннее Равноденствие отмечают по всему миру. Это точка всемирного равновесия между всеми противоположными полюсами. День равен Ночи, Сила Явы равна силе Навы, Инь равна Ян, силы зимнего льда и летнего огня также равны. Между противоположными силовыми полюсами возникает точка равновесия. А по большинству духовных учений в точке равновесия между противоположностями усиливается присутствие Высшей Силы, Абсолюта.

Обряды на Равноденствие должны способствовать соединению Человека и Природы с Высшей Силой.

У древних славян на Равноденствие выпекали обрядовый пирог. На поверхности пирога была изображена лестница в небо и 40 птиц. Каков смысл в этих изображениях? На Равноденствие люди обращаются к Высшей Силе за помощью в получении большого урожая летом. Согласно верованиям, это обращение 40 дней идет к Небу, и возвращается на землю благословением на 40-й день от Равноденствия, то есть 1 мая, на Рахманскую Пасху (другие названия – Красная Горка, Белтан и т.д., у каждого народа по-разному). То есть к моменту начала первых посевов. Или просто выпекают 40 птиц в форме печенья и угощают семью или соседей.

То есть в Равноденствие можно обращаться к Высшей силе по правилам любого духовного учения. Обращение быстро достигнет высшего неба.

В ведических традициях Равноденение называется "Панчанга Шравана" ("Прислушивание к Календарю" – санскрит). Считается, что если в этот день практиковать внутреннюю тишину (состояние "стоп мысли"), то можно почувствовать, какие события произойдут в ближайшее время.

Также на Равноденствие практикуют обряды "Спираль Жизни". Из камней или свечей строят спираль. Заходят в центр спирали по ее линиям. В центре человек как бы исчезает, растворяется во Вселенной. А потом Вселенная создает человека заново. И он, обновленный, выходит из центра спирали снова в мир. Как обновленный и наделенный большей силой.

Также на Равноденствие готовят блюда из зерен, ростков и овощей и угощают всех желающих (в Африке и Южной Америке этот день называется "Флориссер Флор").

А на нашей территории хорошо пройдет и такой обряд. Приготовьте любое блюдо, которое пожелает сердце. И пригласите на ужин родных и друзей. Это, кстати, самый распространенный обряд на дни Равноденствия, которые в этом году будут отмечаться с 20 по 22 марта.