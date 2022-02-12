'Магическая' дата 22.02.2022 перевернет жизнь пяти знаков зодиака: их ждут большие перемены

22 февраля 2022 года станет судьбоносным днем для некоторых представителей зодиакального круга. В их жизни произойдут события, которые заставят их изменить приоритеты.

Астрологи издания Terra рассказали, кого ждут большие перемены в "зеркальную" дату 22.02.2022. Узнайте, кто есть в списке.

Лев

Самоуверенных Львов ждут приятные новости – звезды сулят им повышение на работе и увеличения дохода. Кроме того, намечаются перемены в личной жизни, вторая половинка может порадовать неожиданным сюрпризом, а одинокие уроженцы знака могут встретить настоящую любовь.

Дева

Рожденные под этим знаком поймут, что сами мешали собственному счастью. Дело не в том, что они ставят слишком высокие цели, а в том, что сосредотачивают внимание на ненужных вещах. Девы пересмотрят свои приоритеты и наладят отношения с семьей. Кроме того, их ждет большая удача в финансовых делах.

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Весы

Уроженцы этого знака почувствуют большие изменения жизни. Они получат предложение по работе, которое может заставить их даже сменить место жительства. В целом для Весов начинаются благоприятный период, который продлится до конца весны.

Козерог

Это будет невероятное время любви – одинокие уроженцы знака встретят того человека, с которым захотят провести всю жизнь. Те, кто уже женаты, могут решиться на пополнение в семьи. Также их ждут приятные новости в финансовом плане – увеличится доход.

Водолей

Эта дата поможет представителям этого знака прояснить множество недоразумений с помощью откровенного разговора. Они примут партнера таким, какой он есть, и начнут все с начала. Водолеев также ждут перемены на работе – уроженцы знака могут получить долгожданное повышение.

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