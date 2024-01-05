Любовь лечит: три знака станут мудрее в любви 5 января

Соединение Луны с Плутоном 5 января приведет к тому, что Овен, Дева и Рыбы станут мудрее и разберутся в своих чувствах. Эти знаки прислушаются к своей интуиции и поймут подлинную ценность романтических отношений.

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Астрологи составили любовный гороскоп, который поможет во всем разобраться. Сердце наполнится любовью и теплыми чувствами.

Овен

В этот день вы поймете все ошибки и скажете "нет" препятствиям и проблемам, которые сдерживали вас на пути к развитию. Вы больше не позволите себя обмануть. Откровенно поговорите с романтическим партнером, чтобы восстановить крепкую связь и наполнить отношения страстью и гармонией. Не бойтесь рассказывать о своих чувствах. Пора расставить все точки над "и".

Дева

Это благоприятный день, чтобы отбросить дурное поведение прошлого и начать работать над нынешним. Вы уже не тот человек, которым были когда-то. Сегодня Девы поймут, что их действия в прошлом привели к проблемам и препятствиям. Знания, которыми вы владеете сейчас, дают вам шанс начать все снова. Углубитесь в духовный мир и определите, чего вы действительно хотите от своего партнера.

Рыбы

Если вы влюблены или хотите начать серьезные отношения, будьте уверены, что сможете осчастливить своего партнера. Вы знаете, что больше не совершите ошибок, которые привели к разводу в прошлом. Луна в Плутоне поможет адаптироваться к изменениям, которые улучшат ваше самочувствие. Вы проделали тяжелую работу над собой, поэтому можете открывать сердце для новых чувств.

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