Львам повезет в финансах, а Скорпионам откроются перспективы: гороскоп на 10 января
У Львов улучшатся финансовые дела, а Скорпионам откроются хорошие перспективы на будущее. Для Козерогов это прекрасное время для реализации их стремлений и амбиций, а Девы получат результаты, на которые рассчитывали.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 10 января. Кого ждет дорога, а кто проведет время в одиночестве, читайте дальше.
Овен
Совместные усилия сегодня будут гораздо эффективнее ваших индивидуальных потуг. Поэтому сейчас полагайтесь на своих друзей и коллег, просите у них поддержки, и будьте уверены, что вам всегда помогут или хотя бы выслушают.
Телец
Вам сегодня попадаются очень оригинальные люди, которые способны поразить вас, возможно даже, неприятно. И вы будете немало удивлены тем, какими принципами руководствуются некоторые индивиды, и насколько могут упасть определенные персонажи, в том числе, и в ваших глазах.
Близнецы
Сегодняшний день лучше провести в одиночестве, максимально сосредоточившись на выполнении важных дел, которые вы долгое время откладывали, а некоторые направления просто забросили из-за этих праздников.
Рак
Вы будто просыпаетесь от праздничного сна и начинаете активно действовать – заявлять громко о себе, назначать встречи, инициировать какие-то мероприятия, словом, развиваете сегодня очень бурную деятельность.
Лев
Улучшаются бизнес и финансовые дела. Возможно, вы подсчитаете свои доходы и вас более чем удовлетворят ваши результаты, или у вас открываются новые возможности каким-то образом улучшить свое финансовое положение, так что за вас можно только порадоваться.
Дева
Наконец-то вы получаете именно те результаты, на которые рассчитывали, и все ваши усилия оказываются не напрасными, и вы можете с гордостью заявить, что сделали все, что могли и это все – ваши крутые достижения.
Весы
Сегодня день перемещений, вы все время бегаете, ездите, передвигаетесь, если не на большие расстояния, так по офису. Словом, не сидится вам на месте, вы и сами стремитесь к смене впечатлений, да и ваша деятельность будет требовать вашей активности.
Скорпион
Открываются очень хорошие перспективы на будущее. Кто-то вам делает интересные предложения, и вы даже можете на них согласиться, и это направляет вашу жизнь совсем в другое русло, и делает ее еще более содержательной и интересной, хотя и более сложной.
Стрелец
Переждите этот день, он не будет слишком активным или информативным, вам придется много времени потерять в очередях, ожидании, все процессы происходят очень медленно, будто все вокруг какие-то заторможенные, да и вы тоже - далеко не живчик.
Козерог
Прекрасное время для реализации ваших стремлений и амбиций. Сегодня у вас будет возможность показать другим, насколько вы искусны, опытны и профессиональны, а еще готовы не просто выполнять чьи-то приказы и прихоти, а создавать что-то новое.
Водолей
Сегодня вы находитесь в прекрасном боевом состоянии и способны на поступки и победы. Действительно, вам нужно будет сгруппироваться для того, чтобы быть уверенными и убедительными, настаивать на своем и преодолевать препятствия.
Рыбы
Можете почувствовать некоторый спад активности, вы будете несколько уставшими от всех происходящих событий. И все, что вам сейчас нужно – просто посидеть тихо в уголке, и чтобы вас никто не трогал.
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