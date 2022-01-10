Львам повезет в финансах, а Скорпионам откроются перспективы: гороскоп на 10 января

У Львов улучшатся финансовые дела, а Скорпионам откроются хорошие перспективы на будущее. Для Козерогов это прекрасное время для реализации их стремлений и амбиций, а Девы получат результаты, на которые рассчитывали.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 10 января. Кого ждет дорога, а кто проведет время в одиночестве, читайте дальше.

Овен

Совместные усилия сегодня будут гораздо эффективнее ваших индивидуальных потуг. Поэтому сейчас полагайтесь на своих друзей и коллег, просите у них поддержки, и будьте уверены, что вам всегда помогут или хотя бы выслушают.

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Телец

Вам сегодня попадаются очень оригинальные люди, которые способны поразить вас, возможно даже, неприятно. И вы будете немало удивлены тем, какими принципами руководствуются некоторые индивиды, и насколько могут упасть определенные персонажи, в том числе, и в ваших глазах.

Близнецы

Сегодняшний день лучше провести в одиночестве, максимально сосредоточившись на выполнении важных дел, которые вы долгое время откладывали, а некоторые направления просто забросили из-за этих праздников.

Рак

Вы будто просыпаетесь от праздничного сна и начинаете активно действовать – заявлять громко о себе, назначать встречи, инициировать какие-то мероприятия, словом, развиваете сегодня очень бурную деятельность.

Лев

Улучшаются бизнес и финансовые дела. Возможно, вы подсчитаете свои доходы и вас более чем удовлетворят ваши результаты, или у вас открываются новые возможности каким-то образом улучшить свое финансовое положение, так что за вас можно только порадоваться.

Дева

Наконец-то вы получаете именно те результаты, на которые рассчитывали, и все ваши усилия оказываются не напрасными, и вы можете с гордостью заявить, что сделали все, что могли и это все – ваши крутые достижения.

Весы

Сегодня день перемещений, вы все время бегаете, ездите, передвигаетесь, если не на большие расстояния, так по офису. Словом, не сидится вам на месте, вы и сами стремитесь к смене впечатлений, да и ваша деятельность будет требовать вашей активности.

Скорпион

Открываются очень хорошие перспективы на будущее. Кто-то вам делает интересные предложения, и вы даже можете на них согласиться, и это направляет вашу жизнь совсем в другое русло, и делает ее еще более содержательной и интересной, хотя и более сложной.

Стрелец

Переждите этот день, он не будет слишком активным или информативным, вам придется много времени потерять в очередях, ожидании, все процессы происходят очень медленно, будто все вокруг какие-то заторможенные, да и вы тоже - далеко не живчик.

Козерог

Прекрасное время для реализации ваших стремлений и амбиций. Сегодня у вас будет возможность показать другим, насколько вы искусны, опытны и профессиональны, а еще готовы не просто выполнять чьи-то приказы и прихоти, а создавать что-то новое.

Водолей

Сегодня вы находитесь в прекрасном боевом состоянии и способны на поступки и победы. Действительно, вам нужно будет сгруппироваться для того, чтобы быть уверенными и убедительными, настаивать на своем и преодолевать препятствия.

Рыбы

Можете почувствовать некоторый спад активности, вы будете несколько уставшими от всех происходящих событий. И все, что вам сейчас нужно – просто посидеть тихо в уголке, и чтобы вас никто не трогал.

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