Лунный календарь стрижек на март: какие дни благоприятны для смены прически

Наше тело достаточно тесно связано с циклом Луны. Фазы ночного светила сказываются на самочувствии и некоторых особенностях организма. В частности, на росте волос. Поэтому важно знать, когда лучше стричь и красить волосы в марте 2023 года.

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OBOZREVATEL публикует лунный календарь стрижек на первый месяц весны. Планируйте свои походы в парикмахерскую, согласно ему.

Какие будут в марте фазы Луны

Согласно базовому принципу лунного календаря стрижек, если уход за волосами назначить на спадающую Луну, они будут отрастать дольше, а прическа будет лучше держать форму. и наоборот – стрижка, сделанная на молодую Луну, быстро отрастет и распадется. Идеальным временем для создания прически считается полнолуние.

В марте фазы Луны распределяются так:

1-6 число – растущая Луна;

7 – полнолуние;

8-20 – спадающая Луна;

21 – новолуние

22-31 – растущая Луна.

На какие даты лучше назначать отдельные процедуры

Также отдельные дни будут энергетически более удачными для различных процедур по уходу за волосами. Вот их полный календарь.

Стрижка – 2, 3, 6-10, 14-16, 24, 26-28, 31.

Стрижка для быстрого роста волос – 3, 6-10, 14, 22, 28.

Стрижка для оздоровления и увеличения густоты прически – 5, 12, 15, 29 марта.

Кардинальное изменение стрижки – 5, 12.

Покраска – 2, 7-10, 13, 16, 18, 22, 24-27, 29.

Покраска в натуральные цвета, возврат своего цвета – 8, 10, 13, 24, 29.

Завивка – 14, 19, 20, 23–29, 31.

Плохие дни для визита в парикмахерскую – 1, 4, 11, 17, 20, 21, 30.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь огородных работ на март 2023 года.

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