Кто выйдет из зоны комфорта и окажется в тупике: гороскоп на неделю для всех знаков

Период с 5 по 10 февраля будет наполнен сюрпризами. Это время судьбоносных изменений и неожиданных новостей, которые побуждают двигаться вперед к главной мечте. Новолуние 9 февраля будет способствовать важным решениям и глубинным трансформациям.

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Астрологи говорят, что 7 февраля Венера, планета любви, образует тригон с инновационным Ураном, что позволит почувствовать себя достаточно смелыми, чтобы погрузиться в новые отношения. Марс, планета страсти и драйва, усилит желание перемен. Однако уже 8 февраля Солнце в знаке Водолея образует транзит непредсказуемым Ураном, что может привести к тому, что ваши планы испортятся, а странные события временно сбьют вас с курса.

Овен

На этой неделе вам ничто не помешает – так что смело идите вперед, невзирая на недоброжелателей и препятствия. В понедельник, 5 февраля, Меркурий соединится с Плутоном в Водолее, что приведет к невероятным изменениям в личной жизни. Внезапная встреча или приятный комплимент могут стать началом счастливых отношений. На работе у вас не будет особого желания идти на компромисс.

Телец

В понедельник, 5 февраля, Меркурий в вашем доме карьеры соединяется с Плутоном в Водолее. Сегодня вы будете похожи на детектива, пытающегося разгадать все тайны. К концу недели вы найдете информацию, которую ищете. Стоит посмотреть свое расписание, чтобы увидеть, сможете ли вы уложиться в срочное путешествие – оно пойдет вам на пользу.

Близнецы

В понедельник, 5 февраля, Меркурий в вашем доме убеждений и личной философии соединяется с Плутоном в Водолее. У вас может возникнуть идея, которая станет настоящим откровением. Части пазла вдруг станут на свои места. Вы сможете понять, что ваша суперсила – это способность быстро адаптироваться к переменам.

Рак

На этой неделе вы можете посмотреть в долгосрочное будущее. Вы полностью погрузитесь в финансовые дела. Вероятно, вам захочется вложиться в перспективные инвестиции или взять кредит на очень большую покупку. Также придется принимать важное решение по личному партнерству или отношениям в целом.

Лев

В понедельник, 5 февраля, Меркурий в вашем доме отношений соединится с Плутоном в Водолее. Вы поймете, что нужно отстаивать свои взгляды. Вероятны конфликты и трудности в переговорах. Недоброжелатели будут вставлять палки в колеса и интерпретировать ваши слова на свой лад. Во вторник, 6 февраля, вы можете принять важное решение в карьере. Возможно, вы думаете о поиске новой работы или уже прошли собеседование и сейчас обдумываете их предложение. В любом случае, ваша карьера продолжает развиваться.

Дева

Вы всегда выбираете синицу в руках и стремитесь прежде всего к стабильности. В понедельник, 5 февраля, Меркурий соединится с Плутоном в Водолее, так что придется несколько изменить правила игры. Когда вы меняете свою повседневную жизнь, меняется ваше будущее. Придется также делать серьезный выбор в личной жизни.

Весы

На этой неделе вы наконец-то найдете способ решения проблемы, которая так долго вас беспокоила. В понедельник, 5 февраля, Меркурий в доме романтики и приключений сочетается с Плутоном в Водолее. Может быть, вы готовы снова влюбиться. Вам очень не хватает чувств. Либо это будет внезапное увлечение очаровательным незнакомцем, либо вы начнете снова думать о человеке из своего прошлого. Семейная ситуация потребует важного решения. Вы можете собраться с членами семьи, чтобы помочь кому-нибудь из ваших родственников.

Скорпион

Этот период благоприятен для переездов, домашних дел, ремонтов и бытовых покупок. Возможно, придется приютить в своем доме друга или родственника. Переход к позитивному мышлению сейчас может быть очень полезен, как никогда. Сегодня вы можете вырваться из негативной спирали и выбрать другие мнения. В конце концов эта ситуация пойдет вам на пользу.

Стрелец

На этой неделе вы сможете получить неожиданные поступления на банковскую карту. Важно развивать свои таланты. Если есть возможность, запишитесь на новые курсы или начните новое хобби. Вы решите, что текущая ситуация не соответствует вашим долгосрочным финансовым целям. А для лучшего заработка вам нужно развитие.

Козерог

На этой неделе вы будете полны интересных идей. В понедельник, 5 февраля, Меркурий в вашем секторе денег соединяется с Плутоном в Водолее. Возможно, у вас есть идея на миллион долларов, которую вы никак не отважитесь реализовать. Хотя это все еще требует определенных размышлений, а фактическое внедрение планов может разворачиваться в течение многих месяцев, пора задуматься над проектом.

Водолей

На этой неделе вы будете привлекать внимание. Ваша харизма будет настолько сильна, что вы буквально будете сиять в толпе. Удачное время для самореализации, творчества, сценических выступлений. Сейчас в вас сияет внутренний свет. Проявите себя по полной.

Рыбы

На этой неделе вы можете выиграть на многих уровнях. В понедельник, 5 февраля, Меркурий в вашем секторе экстрасенсорных способностей соединится с Плутоном в Водолее. Прислушайтесь к интуиции. Друг может попросить вас помочь с важным проектом. Возможно, вы не одобряете направление, в котором все двигается, но сейчас другу очень нужна ваша поддержка.

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