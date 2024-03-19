Кто улучшит отношения уже к концу недели: китайский гороскоп

Период с 19 по 24 марта принесет много перемен. Пора найти баланс между карьерой и личной жизнью. Важно больше времени проводить с партнером и семьей – небесные транзиты будут способствовать процветанию отношений и принятию важных решений.

Астрологи говорят, что некоторым знакам китайского зодиака следует быть наготове: впереди – судьбоносная встреча. Любовь основывается не только на страсти: нужно проявить уважение, преданность и понимание, чтобы создать действительно гармоничное партнерство.

Тигр

На этой неделе все зависит от концентрации и способности быстро мыслить. Не игнорируйте приглашения на вечеринки и социальные мероприятия – там вы сможете проявить коммуникативные навыки и привлечь кого-то очень особенного. Ваше чувство юмора точно не оставит никого равнодушным. А дальше – все зависит от вас. Если вы захотите продолжить знакомство – это отличный случай получить ценный опыт.

Если вы находитесь в отношениях, приготовьтесь к приятным сюрпризам. Партнер удивит вас. Однако это не обязательно должен быть материальный сюрприз. Вероятно, партнер сообщит очень неожиданную, но радостную новость.

Бык

Одиноким Быкам очень повезет в любви. Важно отбросить излишнюю тревожность и прислушиваться прежде всего к интуиции. Когда вы встретите своего человека – вы это почувствуете. Вам сначала следует исцелиться от предыдущих травматических отношений, которые подорвали ваше доверие к людям.

Если вы находитесь в отношениях, астрологи советуют ничего не планировать на этой неделе. Позвольте Вселенной открыть перед вами свои неожиданные, но приятные сюрпризы. Вы получите радостную новость.

Свинья

Вас на этой неделе ждет успех. Кроме карьерных перспектив, астрологи предвещают неожиданные романтические знакомства. Все проблемы и проблемы уйдут в прошлое, когда вы встретите того, кто разделит ваши ценности и планы. Вы больше не будете страдать от одиночества или безответной любви.

Семейным свиньям посчастливится наладить отношения. В обыденность ворвется страсть и романтика. Наслаждайтесь уютными вечерами и весенними прогулками. Вы на пороге нового этапа в жизни.

Крыса

Успех ждет вас в компании коллег и единомышленников. Возможно, это будет перспективная идея, которую вы вместе захотите реализовать. Или вы познакомитесь с кем очень привлекательным и начнете новую страницу в личной жизни.

Семейным Крысам стоит больше времени проводить в семейном кругу. В ваших отношениях с партнером или детьми сейчас очень не хватает взаимопонимания и поддержки.

Обезьяна

Вы готовы начать новую страницу в жизни и погрузиться в романтические приключения. Долгое время вы были замкнуты в себе, ведь нуждались в силах для восстановления и исцеления. Если в вашей жизни длительное время присутствует человек, причиняющий вам боль и страдания, стоит наконец-то решиться и попрощаться с ним. Конец марта станет временем возрождения и новых знакомств.

Семейные Обезьяны погрузятся в интересное приключение. Это может быть семейное путешествие или важное решение, например переезд, большая покупка или ремонт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как повлияет на все знаки новый астрологический год.

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