Кто сможет решить свои проблемы: гороскоп для всех знаков на февраль

Февраль 2023 года станет месяцем без ретроградных планет на небосводе. Само собой это уже хорошая новость. К тому же полнолуние во Льве обещает всем, кто решится на выход из зоны комфорта, вознаграждение за риск. Следовательно, это будет месяц, удачный для смелых решений и поиска выхода из проблемных ситуаций.

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Астрологи составили гороскоп на месяц и рассказали, каким знакам зодиака чего ожидать от февраля 2023 года.

Овен

Будьте бесстрашны и выносливы. В своих стремлениях проявляйте непримиримость. Тогда вы узнаете вкус победы. Особенно удачным станет период с 20 февраля – он продлится до середины марта. Когда у появятся новые идеи, не отвергайте их, даже если они сначала будут казаться нереалистичными – все возможно с правильным сочетанием страсти и усердия.

Телец

Звезды предвещают вам изменения – не отставайте от их прогноза, ищите свои шансы. Достичь цели или найти внутренний баланс вам может мешать ваше упрямство. Полагайтесь на поддержку друзей и единомышленников, они помогут вам. Вы не обязаны доказывать всем вокруг, что способны преодолевать трудности самостоятельно – принимайте протянутую вам руку помощи.

Близнецы

Серьезно отнеситесь к предупреждению о том, что вы будете много ошибаться в феврале. Если у вас есть большие планы на этот месяц, но вы не знаете, как претворить их в жизнь, отодвиньте гордость подальше и попросите о помощи тех, кто разбирается в проблеме. С момента, когда на небе произойдет новолуние, у вас наступит период ясности и вдохновения на будущие свершения.

Рак

Внимательно присмотритесь к своему окружению – а не слишком ли доверяете мнению своих близких? Не зависят ли ваша самооценка и ощущение счастья от чужих капризов? Разберитесь в себе, наконец услышьте, что вы сами думаете о себе, и можете ли вы поддерживать это мнение на высоком уровне. Звезды рекомендуют вам сохранять оптимизм и не избегать романтики – она станет вашей поддержкой.

Лев

Вам может казаться, что люди стали к вам безразличными. Это не так. Им просто может быть тяжело вас понять. Поэтому забудьте о намеках и говорите о своих мыслях и желаниях прямо, проговаривайте конкретно, в какой поддержке нуждаетесь. В течение месяца погрузитесь глубоко в свои сокровенные чувства и исследуйте то, что вы спрятали даже от себя. Заботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии.

Дева

Пора распрощаться с привычкой унижать свою ценность и критиковать себя. Звезды предвещают вам успех в любви. Так что или найдите того, кто будет вами искренне восхищаться, или поработайте над существующими отношениями, чтобы они стали для вас источником ресурса, а не его поглотителем. Следуйте зову сердца и не бойтесь проявлять себя.

Весы

Если вы готовы жить жизнью своей мечты, пора действовать. Главное – не бросаться за всеми своими желаниями сразу и реалистично планировать дальнейшие шаги. Вам поможет крепкая вера в себя. На нее и полагайтесь. В личной жизни вы также можете перестараться, так что не делайте романтических жестов, если не уверены, какая на них будет реакция.

Скорпион

Неуемное желание достичь своих финансовых целей будет подпитывать ваши амбиции и решительность. Уверенно устраняйте последние препятствия на пути к следующей вехе вашей карьеры. Одиноким Скорпионам может скоро посчастливиться встретить своего человека, но помните: чем больше вы идеализируете будущее, тем сложнее реальности будет соответствовать вашим ожиданиям. Поэтому мечтайте о личном счастье осторожно.

Стрелец

Ваши друзья могут положиться на вас, когда речь идет о помощи в решении их проблем. Но, когда будете давать советы или рекомендации, помните, что не всем они могут прийтись по душе и реакция может быть разной. Ближе к концу месяца вы можете почувствовать желание проводить больше времени дома с семьей – прислушайтесь к нему. Выражайте благодарность тем, благодаря кому вы чувствуете себя в безопасности.

Козерог

Все, чего вы добьетесь в феврале, будет для вас иметь горький привкус – вы не будете рады результатам своей работы, или по крайней мере не порадуетесь им в полной мере. Это означает, что вам пора провести переоценку ценностей. Она позволит вам уверенно двигаться вперед. Спросите себя, что вы действительно цените в жизни, что вас вдохновляет? Когда найдете ответы, отдельно убедитесь, что ваши новые цели идут от вашего сердца, а не от нездоровых желаний.

Водолей

Водолеев ждет испытание отношений на прочность. Вы можете усомниться, находитесь ли на одной волне со своим партнером. Помните иногда то, чего вы хотите, не обязательно хорошо для ваших отношений. Во второй половине месяца ваше настроение улучшится и вам захочется больше заботиться о себе. Так и сделайте – просмотрите свой ежедневный график в сторону более комфортного.

Рыбы

Если у вас есть идеи о вашей работе, пора поделиться ими – они будут хорошо восприняты коллегами. Не бойтесь брать на себя лидерство и показывать свои уникальные навыки и взгляды. К концу месяца вы увидите свой успех во всей его красе. Воспользуйтесь этим новым стартом – увлекайте окружающих своими творческими идеями и вдохновляйте мечтать о большем.

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