Кто сможет перезапустить свою жизнь уже в ближайшие дни: гороскоп

Новолуние в Деве покажет вам, какие ситуации нуждаются в исправлении и что нужно изменить в своей жизни. Хотя Дева – это критичный и придирчивый знак, а его правящая планета Меркурий еще ретроградна, это не создаст лишних проблем, а только вдохновит улучшить свое положение.

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Новолуние означает обновление и омоложение, поэтому это прекрасная возможность восстановить свой ум, тело и дух. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с этим.

Овен

Вселенная пытается отправить вам сообщение, но из-за работы и жизненных проблем вы это можете пропустить. Ретроградный Меркурий в Деве находится в вашем доме повседневных дел. Возможно, кто-то сделает вам соблазнительное предложение, которое заставит вас изменить свои планы, несмотря на то, что у вас много обязательств.

Телец

Похоже, что важная часть головоломки, которую вы уже давно пытаетесь разгадать, уже в ваших руках. Неожиданно вам откроется вся правда, поэтому обратите внимание на то, что говорят вам люди. Меркурий в Деве находится в вашем доме романтики. Если вы ищете любовь, стоит отложить дела и отдохнуть. Если у вас уже есть партнер, то сделайте то же, чтобы больше провести время с любимым человеком.

Близнецы

Возможно, у вас были импульсивные покупки, что немного уменьшило ваш бюджет. Ответственно относитесь к своим расходам. Меркурий в Деве в семейном доме показывает, что между вами и партнером могут возникнуть небольшие споры. Не беспокойтесь, это может быть простое недоразумение, которое следует исправить, чтобы конфликт не затянулся.

Рак

Рак – это очень чувствительный знак, возможно, вам придется что-то сделать, чтобы защитить свои чувства. Меркурий находится в вашем доме общения, поэтому вы можете устранить некоторые проблемы с родными и близкими. Не бойтесь первым начать разговор и рассказать о своих чувствах.

Лев

Львы могут открыть в себе чувства к близкому человеку или к коллеге на работе, и это поставит их в неудобное положение. Меркурий находится в вашем доме финансов, поэтому соблюдайте осторожность с подписанием важных договоров или контрактов. Лучше все тщательно обдумайте и не торопитесь принимать важные решения.

Дева

Девы могут неправильно понять сообщение или разговор, и это создаст путаницу в отношениях между партнером или семьей. Меркурий находится в вашем знаке и доме доверия. Возможно, у вас есть достоверные факты по какому-либо вопросу, но вам могут не поверить. Вам будет трудно донести человеку всю информацию, потому что он не хочет его слышать.

Весы

Подумайте, чего вы хотите от жизни, и откройте перед собой новые возможности. Меркурий в вашем доме интуиции поможет получить информацию, которая должна быть в тайне. Возможно, это беременность кого-то в семье или романтичных чувства к другу.

Скорпион

Вы хотите быть заметными в социальных сетях, но старайтесь публиковать только то, что вас вдохновляет и не распространяйте информацию из непроверенного источника. Меркурий в вашем доме дружбы, поэтому вы можете встретиться с друзьями и хорошо провести время с ними. Уделите время общению и откройте свои чувства.

Стрелец

Это удачное время, чтобы проверить свои финансовые расходы и кредитные карты. Возьмите под контроль свои покупки. Меркурий в вашем доме в карьере, поэтому у вас могут возникнуть некоторые проблемы. Если вы готовитесь к презентации, все тщательно проверьте, чтобы не было неудобных ситуаций.

Козерог

Вы можете быть очень чувствительны на этой неделе, поэтому старайтесь не обращать внимание на мелочи и не впадайте в панику из-за небольших препятствий. Ретроградный Меркурий находится в вашем доме обучения. Поэтому направьте силы, чтобы узнать что-нибудь новое и усовершенствовать свои навыки. Будьте терпеливы и уверены в себе.

Водолей

Вы можете попасть в конфликт на этой неделе. Старайтесь избегать споров и будьте мягкими к другим. Ретроградный Меркурий находится в вашем доме ресурсов, поэтому вы можете сделать все дела, связанные с обучением или заполнением документов. Вам может понадобиться помощь других, поэтому не стесняйтесь этого просить.

Рыбы

Возможно, вы не ищете романтических отношений, но на этой неделе вы испытаете тягу к человеку и даже можете влюбиться. Ретроградный Меркурий находится в вашем доме отношений. Поэтому будьте готовы, что партнер или друг не смогут дать вам то, чего вы хотели и ожидали от них.

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