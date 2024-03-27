Кто примет судьбоносное решение: гороскоп Таро до конца недели

Жизнь – это ряд выборов, больших и маленьких, ведущих нас по нашему уникальному пути. Иногда мы знаем, куда идти, но порой сталкиваемся с развилкой, где нужна помощь и подсказка.

Колода Таро состоит из 78 карт, каждая из которых наполнена нескончаемыми знаниями и возможностями. Астрологи подготовили для каждого знака зодиака гороскоп до 31 марта включительно, основываясь на тарологических подсказках.

Овен

Король Жезлов

На этой неделе перед вами может возникнуть судьбоносная возможность. У вас есть силы и мужество, чтобы принять его, поэтому действуйте. Несмотря на то, что вы могли уклоняться от руководящих должностей в прошлом, из-за того, что были перегружены, пора твердо отстаивать свою власть.

Ключ к успеху состоит в том, чтобы четко понять свой путь и поставить реалистичные цели, которые помогут вам достичь желаемого.

Телец

Паж Мечей

Если вы ждали знака, чтобы начать что-то делать, то это он. Паж Мечей указывает на то, что вы полны энергии и волнения по поводу нового проекта. Будьте готовы к тому, что нужно будет сохранить энтузиазм до самого конца.

Независимо от того, какое направление жизни вы выберете, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть. Не разрешайте им останавливать вас.

Близнецы

9 Пентаклей

На этой неделе карта 9 пентаклей приглашает вас насладиться плодами вашего труда. Вы вкладывали свою кровь, пот и слезы в работу, и теперь вы можете увидеть результаты своих усилий.

Уделите время себе и воспользуйтесь успехом. Запланируйте путешествие, пойдите в спа и купите ту дорогую бутылку вина, на которую вы смотрели.

Рак

4 Мечей

Отдыхайте, размышляйте и восстанавливайтесь. Возможно, вы недавно столкнулись с тяжелой ситуацией, например, потерей работы, разрывом отношений или проблемами с деньгами. Это отняло у вас много сил, и теперь вы можете чувствовать себя умственно, физически, эмоционально и духовно истощенными.

Важно дать себе возможность восстановиться. Это поможет вам вернуться в реальный мир и двигаться вперед.

Лев

Король Мечей

На этой неделе ваш разум – ваша величайшая ценность. Возможно, вам придется принять важное решение или начать исследовать неизведанную территорию в определенной сфере своей жизни.

Не разрешайте эмоциям захватить контроль над вами. Руководствуйтесь логикой и разумом.

Вы найдете правильный путь, только когда по-настоящему попытаетесь попасть в сущность дела. Не будьте пристрастными, чтобы увидеть все таким, каково оно на самом деле.

Дева

Туз Жезлов

Если вы ожидали знака от Вселенной, то это она. Туз жезлов символизирует новое начало и раскрывает вам весь ожидающий вас потенциал.

Начните реализовывать новый проект или начните изучать новую сферу, которая всегда вас увлекала.

Вам не нужно бросать свою текущую работу и прыгать в неизвестное. Даже небольшие шаги вперед, которые не вызовут стресс, все равно приближают вас к успеху.

Весы

Императрица

Легко попасть в яростный ритм повседневной жизни, но сейчас вас призывают остановиться, замедлиться и обратить внимание на ваши чувства. Вы можете начать с чего-то банального, например, остановиться и понюхать цветы.

Заземляясь таким образом, вы открываете себя для того, чтобы увидеть, понюхать, услышать, прикоснуться, попробовать по вкусу и по-настоящему почувствовать все величайшие награды жизни.

Скорпион

7 Жезлов

На этой неделе карта 7 Жезлов призывает вас стоять на своем. Теперь вы можете чувствовать, что кто-то или что-то создают препятствия на вашем пути. Вы могли подумать о том, что следует отступить, но нужно отстаивать то, во что ты веришь.

Неудачи неизбежны, но это не повод сдаваться. Найдите в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы преодолеть все препятствия.

Стрелец

4 Кубков

Эта карта сигнализирует о том, что вы чувствуете себя нереализованными и желаете каких-либо изменений в своей жизни. Возможно, вы постоянно замечаете вокруг людей, которые добились того, к чему вы когда-то стремились. Поэтому Стрельцы могут чувствовать себя немотивированными и отчаявшимися.

На этой неделе попытайтесь устранить первопричину этих чувств. Действительно ли у соседа трава зеленее, или вам просто нужно тратить время на полив собственного сада?

Козерог

Башня

На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Вашей первой реакцией на них, может быть страх и желание вернуть все на свои места, но спросите себя, почему вы сопротивляетесь. Помните, что для прогресса и развития всегда требуются изменения.

Однако не позволяйте разрушить ваши принципы и веру. Они находятся на более глубоком уровне и являются основой вашей личности.

Водолей

Колесница

Колесница – это карта, поощряющая силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вас попросят проявить свою власть и смело взять ответственность за свои руки.

Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами произойдет что-нибудь хорошее. Вам следует проявить настойчивость и дисциплину, надеть эмоциональную и ментальную броню и смело идти к цели, несмотря на препятствия.

Рыбы

6 Мечей

Рыбы наконец-то на этой неделе отпустят то, что так долго их сдерживало. Несмотря на то, что это может быть морально трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как уйти из неблагоприятной тормозящей нас ситуации.

Отойдите наконец-то от своей зоны комфорта, отпустите все, что вам мешает, раз и навсегда и направляйтесь в свое счастливое будущее.

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