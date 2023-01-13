Кто избавится от заклятых врагов, а кого ждет сказочная прибыль: гороскоп Таро для всех знаков зодиака

2023 год – время, когда нужно двигаться вперед и достигать успехов. В нумерологии он равен числу 7, что соответствует такой карте Таро как Колесница.

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Тарологи советуют не бояться испытаний, которые приготовлены всем знакам зодиака, ведь в 2023 году все трудности удастся преодолеть. Ознакомьтесь с прогнозом для вашего знака.

Овен – Умеренность

2023 год просит вас замедлиться. Обычно вы несетесь вперед и испытываете сильное выгорание. Чтобы собрать осколки своего измученного разума и тела, придерживайтесь умеренности в новом году. Упорный труд 24 на 7 следует заменить отдыхом, релаксацией и заботой о себе.

Телец – Двойка кубков

Союзник может появится неожиданно, а это значит, что вы не должны поворачиваться спиной к другим, пока они не зарекомендовали себя перед вами. Увидев людей такими, какие они есть на самом деле, вы расширите свой круг союзников после того, как отпустите нескольких заклятых врагов. Думайте об этом как о моменте, когда вы начинаете понимать, кто ваши настоящие друзья.

Близнецы – Королева мечей

Пришло время принять вашу независимость. Это может означать открытие собственного дела, избавление от старых эмоциональных расстройств или разрыв с людьми, которые больше не служат вашим интересам. Суть в том, что вы занимаете позицию и движетесь к автономии. Единственный человек, перед которым вам придется отчитываться в предстоящем году, — это вы сами, и никто другой.

Рак – Император

Для вас не проблема установить границы — важно поддерживать их! Чтобы сохранить здоровые отношения в 2023 году, придерживайтесь своего мнения и обязательно практикуйте то, что проповедуете. Потребуется большое уважение, понимание и внимание, чтобы границы работали с обеих сторон.

Лев – Девятка мечей

Сдерживание своих эмоций и нерешительность в отношении того направления, в котором вы хотите двигаться в жизни, создадут стресс в вашей жизни. Вместо того, чтобы беспокоиться о будущем, постарайтесь жить прямо сегодня и не подавляйте свои истинные эмоции. Скажите, что вы чувствуете в данный момент, вместо того, чтобы скрывать.

Дева – Справедливость

Пришло время привлечь других к ответственности за свои действия. 2023 год даст вам возможность сохранить свои эмоции реальными и не задабривать других, мирясь с их мелочностью. Если кто-то поступает с вами неправильно, пришло время занять твердую позицию и заставить его придерживаться тех же стандартов, которых вы придерживаетесь сами.

Весы – Туз дисков

На вашем пути появится новая прибыльная возможность. Воспользуйтесь шансом заработать на своих врожденных талантах. У вас есть все шансы добиться успеха — так что лучше покажите миру, на что вы способны. Все сложится лучшим образом, если вы вложите в дело душу.

Скорпион – Шестерка мечей

У вас есть все доступные вам инструменты, которые могут помочь в достижении всего, чего вы хотите. Пока вы сохраняете позитивный настрой и верите в себя — нет предела возможностям. В тот момент, когда вы начинаете сомневаться в себе, начинаются проблемы, поэтому постарайтесь мыслить оптимистично, устанавливая намерения или достигая своих целей в этом году. Помните – важно быть на позитиве.

Стрелец – Король мечей

В прошлом году вы позволили другим заставить вас сделать шаг назад и позволить им взять на себя инициативу. Теперь вы хотите вернуть себе силу. Предостережение заключается в том, что ваше стремление к успеху может создать напряженность в отношениях с другими, поэтому нужно сдерживать свою дерзость.

Козерог – Колесо фортуны

Карма – реальна. Вы увидите, как это начнет влиять на людей, которые причинили вам вред неожиданным образом. По мере того, как эти вопросы начинают разворачиваться, для вас важно поддерживать высокий моральный статус, чтобы гарантировать, что карма не начнет влиять на вашу собственную жизнь. Будьте добры к другим, играйте по правилам и будьте лучшей версией себя, чтобы поддерживать движение вверх.

Водолей – Тройка мечей

Пришло время расширить свой кругозор и подумать о лучшей стратегии для достижения ваших желаний. Старые способы делать ходы и добиваться успеха не работают, поэтому ваш план игры нуждается в серьезных изменениях. Перестаньте думать о мелочах и посмотрите на более широкую перспективу, чтобы принять другой метод понимания и более высокие цели.

Рыбы – Король кубков

Вы склонны прятать свои чувства, и это чувство не изменится в предстоящем году. Вы будете более избирательны в отношении того, кому вы доверяете, решив поделиться своими сокровенными чувствами только с небольшой группой друзей или семьи, которым вы доверяете, а не со всеми в социальных сетях.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие знаки зодиака столкнутся со значительными поворотами судьбы в 2023 году.

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