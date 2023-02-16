Кто добьется успеха, а кто вернет старую любовь: гороскоп на февраль для всех знаков

Февраль 2023 будет иметь астрологическое значение, поскольку Сатурн, самая медленная из всех планет, вошел в знак Водолея. Некоторые знаки преуспеют в карьере и любви, а другим нужно позаботиться о здоровье.

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По словам астрологов, понимание влияния планет и созвездий позволяет предусматривать будущие события и в определенной степени предлагать конструктивные советы. Для Близнецов настало благоприятное время для создания семьи, а Водолеям не следует рисковать в финансовых делах.

Овен

Карьера и финансы

Работа будет увлекательной, вы достигнете большего, чем ожидали. Февраль благоприятен для реализации ваших планов и начала новых проектов. Возможности принесут результаты, нужно быть немного настойчивее. Прибыли, хоть и не заоблачные, но будут.

Здоровье

Звезды советуют следить за своим питанием. Следует также уделить внимание физическим нагрузкам.

Любовь

У семейных Овнов возможны недоразумения и ссоры. Звезды советуют попытаться понять свою половинку, даже если она имеет точку зрения, отличающуюся от вашей. Вероятны многообещающие знакомства.

Телец

Карьера и финансы

Наступил идеальный месяц в карьерном плане. Вы будете примером для коллег. Руководство оценит вашу настойчивость.

Здоровье

В первой половине февраля вас могут беспокоить проблемы с желудком. Обязательно обратите внимание на питание. Употребляйте меньше вредной пищи.

Любовь

Семья вас поддержит. Пора наслаждаться жизнью с семьей. Избегайте споров и бесполезных дискуссий, вы можете быть слишком эмоциональными.

Близнецы

Карьера и финансы

Научитесь ждать – успех будет идти медленными шагами. Обратите внимание на новые предложения. Не упускайте возможности для обучения и развития. Удачное время для инвестиций, которые принесут значительные дивиденды.

Здоровье

Начало февраля будет благоприятным для здоровья. Вы почувствуете себя энергичными и бодрыми. Позже в этом месяце некоторые трудности, связанные с работой, могут испортить ваше настроение, запаситесь терпением.

Любовь

Думайте, прежде чем говорить. Импульсивные слова могут разрушить многолетние отношения. Звезды прочат, что это подходящее время для создания семьи.

Рак

Карьера и финансы

Вы добьетесь успеха в своих начинаниях, нужен лишь упорный труд и последовательность. Верьте в себя.

Здоровье

Необходимо расслабиться и настроиться на позитив. Не зацикливайтесь на мелочах, сохраняйте терпение и спокойствие.

Любовь

Если вы планируете сделать предложение, астрологи советуют подождать до третьей недели февраля.

Лев

Карьера и финансы

В этом месяце ваше положительное настроение поможет вам многого добиться на работе. Коллеги будут готовы к сотрудничеству и взаимопомощи.

Здоровье

В первой половине февраля-2023 вас могут беспокоить небольшие проблемы со здоровьем. Тепло одевайтесь, чтобы избежать простуды.

Любовь

Некоторые недоразумения с вашим партнером могут испортить настроение. У вас могут возникнуть конфликты с родственниками, связанные с деньгами.

Дева

Карьера и финансы

Упорный и кропотливый труд в конце месяца принесет результаты. Доходы будут расти.

Здоровье

В этом месяце ваше здоровье будет хорошим. Будьте осторожны по поводу потребления пищи. Запишитесь в спортзал или выполняйте упражнения на дому.

Любовь

Девы могут вспомнить о прошлой любви. Астрологи даже говорят, что есть вероятность возобновления предыдущих отношений.

Весы

Карьера и финансы

В феврале будет много рабочих поездок. Старайтесь избегать каких-либо конфликтов на рабочем месте. Откровенно и честно общайтесь со своими начальниками и коллегами. Излишняя эмоциональность только навредит.

Здоровье

Вы можете чувствовать боли в суставах и бессонницу. Старайтесь не перенапрягаться на работе и употреблять полезную пищу.

Любовь

Весам следует научиться молчать и не реагировать слишком эмоционально на малейшие раздражители.

В этом месяце вам действительно нужно работать над сохранением отношений.

Скорпион

Карьера и финансы

Прислушайтесь к опытным специалистам и старшим коллегам. Их советы помогут открыть новые возможности. Есть вероятность сотрудничества со специалистами из-за границы.

Здоровье

Вы будете испытывать эмоциональное перенапряжение, стресс и излишнее волнение. Обратите внимание на успокаивающие процедуры.

Любовь

В отношениях могут быть взлеты и падения, но ближе к третьей неделе месяца вы сможете разобраться в разногласиях и укрепить связи.

Стрелец

Карьера и финансы

В этом месяце ваше финансовое положение повысится, и вы получите толчок в карьере, но это будет стоить тяжелого труда и душевных волнений.

Здоровье

В феврале следует сосредоточиться на своем психическом здоровье. Постарайтесь отдохнуть, быть спокойными и обращать внимание на положительные моменты.

Любовь

Есть вероятность некоторых недоразумений с членами семьи. Одинокие Стрельцы могут в феврале найти свою вторую половинку.

Козерог

Карьера и финансы

Вам нужно будет приложить много дополнительного упорного труда, концентрации, сосредоточенности и дисциплины. Это неблагоприятный месяц в финансовом плане. Возможны значительные издержки.

Здоровье

Звезды советуют записаться на полноценное обследование здоровья. Болезни лучше лечить на ранней стадии.

Любовь

Дайте больше свободы. Давление в отношениях может вызвать стресс.

Водолей

Карьера и финансы

Водолеи получат важные уроки. Следует изменить подход в своей рабочей жизни. Будьте открыты и готовы к переменам. Не рискуйте по денежным делам и инвестициям до октября.

Здоровье

Будьте внимательны к своему здоровью во второй половине месяца. Профилактические мероприятия помогут уберечься от сезонных болезней.

Любовь

Первая половина месяца будет благоприятна для романтики, но после двадцатого числа, когда Солнце присоединится к Сатурну в Водолее, у вас может возникнуть много конфликтов с вашими близкими.

Рыбы

Карьера и финансы

В этом месяце вам нужно контролировать свою агрессию. Избегайте любых споров на рабочем месте. Вам нужно оставаться на позитиве. Будьте осторожны с финансами и старайтесь не тратить деньги.

Здоровье

Вы можете страдать от бессонницы. Попытайтесь расслабиться, медитировать и делать физические упражнения.

Любовь

Звезды советуют не спешить с важными решениями, чтобы потом не жалеть. Цените свою семью и друзей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ждет знаков зодиака с 6 февраля.

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