Кто будет сверху? Астрологи раскрыли секреты идеального Дня Валентина для всех знаков

Замечали ли вы, что в канун Дня святого Валентина и прямо в сам праздник растет количество ссор и конфликтов между влюбленными? Кто-то связывает это с давлением общества, которое требует сохранять праздничное настроение любой ценой, астрологи говорят, что дело в неудачной дате.

Дело в том, что День влюбленных выпадает на сезон Водолея – знака, который больше всего ценит свою автономию и независимость. Эксперты по астрологии убеждают, что это не может не отразиться на атмосфере этого дня. Было бы гораздо лучше, если бы праздник отмечали 18 февраля и позже, когда в свои права вступают романтичные и мечтательные Рыбы.

Однако именно в этом году планета страсти Марс 14 февраля соединится с Плутоном – покровителем плотских желаний. Вот почему праздничный день будет излучать яркий сексуальный потенциал. Случайные разговоры или прямые взгляды могут быстро приводить к разгоранию взаимного тяготения. Будьте к этому готовы и отнеситесь с ответственностью к любому развитию событий.

Но также имейте в виду, что сочетание Марса с Плутоном может провоцировать страсть иного порядка – приводить к взрывным ссорам и конфликтам. Поэтому граница между любовью и ненавистью сегодня будет особенно тонкой. Сделайте все возможное, чтобы ее не перейти.

Чтобы провести праздник хорошо и получить от него максимальное удовольствие, обратите внимание на стихию знака, под которым вы родились. Это даст вам подсказку, как правильно вести себя в этот день Валентина, чтобы направить его огонь в нужное русло.

Знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец)

Огненные знаки не новички в бесстрашном самовыражении, но в этот день Валентина вы будете особенно соблазнительны в словах. Опишите в ярких деталях, чего вы хотите, чтобы ваш любимый человек сделал с вами, и не менее подробно расскажите, что планируете сделать в ответ. Начните с секстинга, который разожжет огонь еще до вашей реальной встречи. Шалите, независимо от того, сколько людей будет на вашем вечернем свидании – только вы или целая компания. Просто убедитесь, что вы не нарушаете ничьих границ.

Знаки Земли (Телец, Дева, Козерог)

Подарите себе немного декаданса. Помните: элегантность не обязательно стоит дорого. Не тратьте на что-то, что утонет в водовороте похожих событий, как ужин в ресторане или поход в кино. Придумайте нечто более оригинальное – праздничный перформанс, тематический концерт в джаз-клубе, звездное шоу в планетарии. Если вы хотите остаться дома, поразите свою половинку своими кулинарными талантами. Приготовьте легкий, но элегантный ужин, а затем приступайте к изысканному десерту, который можно съесть в постели. Играйте в приятные вам игры и будьте чувственными.

Знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Вам хочется привлекать внимание, вызывать яркие эмоции, причем не только у своего партнера, так что сделайте это. Устройте костюмированное свидание или оригинальную фотосессию, не скрывайте своих чувств на публике, зажгите со своей любовью на танцполе. Дайте вам обоим возможность еще лучше раскрыться друг для друга, увидеть друг в друге ту страсть, которая и воспламенила вашу любовь. Воспринимайте это как акт социального служения, которым мог бы гордиться сам святой Валентин.

Знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

В этот день святого Валентина водные знаки будут заинтересованы в проявлении силы, открывая путь к ярким играм. Выберите стоп-слово и исследуйте собственные пределы удовольствия. Если вы лидируете в отношениях, именно сегодня вы можете быть в восторге от того, что передали контроль за ситуацией партнеру. Тем представителям водных знаков, которые не решаются вести партнера за собой, сегодня следует попытаться взять лидерство на себя. Такой обмен ролями может вызвать сильные эмоции, поэтому рассчитайте время так, чтобы с нежностью вернуться в обычное состояние.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие три знака зодиака будут самыми счастливыми в День Валентина.

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