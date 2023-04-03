Кто будет сидеть у телевизора, а кто бросится покорять мир: гороскоп, как стареют разные знаки зодиака
Старость - это уникальный период мудрости и синтеза жизни. Из-за уникальных особенностей и разного образа жизни у каждого старость проходит по-разному.
Астрологи издания Fabiosa рассказали, как стареют разные знаки зодиака. Узнайте, кто будет сидеть у телевизора, а кто бросится покорять мир.
Овен
Рожденные под этим знаком отличаются долголетием. После 60 лет их жизнь только начинается. Они всегда готовы попробовать что-то новое.
Телец
Спокойные Тельцы предпочитают проводить старость в кругу семьи. Всю свою жизнь они упорно трудились, чтобы позволить себе быть в центре внимания.
Близнецы
Достигнув старости, Близнецы становятся очень просветленными людьми. Они внезапно начинают блистать в карьере, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Рак
Чувствительные Раки готовятся к старости уже с 40 лет. Из них получаются добрые, щедрые бабушки и дедушки.
Лев
В старости Львы - настоящие лидеры в своей большой семье. Когда они становятся старше, у них уже есть много титулов и наград за плечами. У них невероятная карьера и опыт, которые приносят им уважение семьи.
Дева
Уроженцы этого знака всегда живут полной жизнью. Они ездят по миру, вступают в молодежные ассоциации, красят волосы. Дев не разочаровывает старость, для них это вторая молодость.
Весы
В 70 лет зрелые Весы выглядят на 45. И все благодаря неторопливому образу жизни и регулярным занятиям спортом.
Скорпион
В зрелом возрасте сарказм Скорпионов превращается в мудрость. Они понимают, что пришло время сделать что-то хорошее. Поэтому они с энтузиазмом начинают делать несколько шагов в этом направлении.
Стрелец
Старшие годы Стрельцы предпочитают проводить в тишине и покое, а свою невероятную молодость любят вспоминать в кругу единомышленников, наслаждаясь природой.
Козерог
К тому времени, когда Козероги достигают преклонного возраста, они теряют потребность постоянно что-то доказывать людям и со временем расслабляются и наслаждаются жизнью. Они даже находят новые хобби.
Водолей
Представители этого знака без проблем смогут надеть яркую одежу и заняться аэробикой перед телевизором. Они обладают пламенной страстью, которая горит в них до глубокой старости.
Рыбы
Рожденные под этим знаком испытывают мучительный страх одиночества в старости. И если им удастся преодолеть эти негативные и навязчивые мысли, они смогут стареть достойно и без каких-либо переживаний.
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