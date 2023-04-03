Кто будет сидеть у телевизора, а кто бросится покорять мир: гороскоп, как стареют разные знаки зодиака

Старость - это уникальный период мудрости и синтеза жизни. Из-за уникальных особенностей и разного образа жизни у каждого старость проходит по-разному.

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Астрологи издания Fabiosa рассказали, как стареют разные знаки зодиака. Узнайте, кто будет сидеть у телевизора, а кто бросится покорять мир.

Овен

Рожденные под этим знаком отличаются долголетием. После 60 лет их жизнь только начинается. Они всегда готовы попробовать что-то новое.

Телец

Спокойные Тельцы предпочитают проводить старость в кругу семьи. Всю свою жизнь они упорно трудились, чтобы позволить себе быть в центре внимания.

Близнецы

Достигнув старости, Близнецы становятся очень просветленными людьми. Они внезапно начинают блистать в карьере, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Рак

Чувствительные Раки готовятся к старости уже с 40 лет. Из них получаются добрые, щедрые бабушки и дедушки.

Лев

В старости Львы - настоящие лидеры в своей большой семье. Когда они становятся старше, у них уже есть много титулов и наград за плечами. У них невероятная карьера и опыт, которые приносят им уважение семьи.

Дева

Уроженцы этого знака всегда живут полной жизнью. Они ездят по миру, вступают в молодежные ассоциации, красят волосы. Дев не разочаровывает старость, для них это вторая молодость.

Весы

В 70 лет зрелые Весы выглядят на 45. И все благодаря неторопливому образу жизни и регулярным занятиям спортом.

Скорпион

В зрелом возрасте сарказм Скорпионов превращается в мудрость. Они понимают, что пришло время сделать что-то хорошее. Поэтому они с энтузиазмом начинают делать несколько шагов в этом направлении.

Стрелец

Старшие годы Стрельцы предпочитают проводить в тишине и покое, а свою невероятную молодость любят вспоминать в кругу единомышленников, наслаждаясь природой.

Козерог

К тому времени, когда Козероги достигают преклонного возраста, они теряют потребность постоянно что-то доказывать людям и со временем расслабляются и наслаждаются жизнью. Они даже находят новые хобби.

Водолей

Представители этого знака без проблем смогут надеть яркую одежу и заняться аэробикой перед телевизором. Они обладают пламенной страстью, которая горит в них до глубокой старости.

Рыбы

Рожденные под этим знаком испытывают мучительный страх одиночества в старости. И если им удастся преодолеть эти негативные и навязчивые мысли, они смогут стареть достойно и без каких-либо переживаний.

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