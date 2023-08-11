Кто будет с головой в работе, а кому повезет в любви: гороскоп до конца августа

В августе некоторые знаки могут встретить свою любовь или подняться по карьерным ступеням. Полная Луна подарит яркие эмоции и неожиданные события.

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Ретроградная Венера разожжет страсть в отношениях или заставит задуматься над своими чувствами. Астрологи составили гороскоп, который поможет подготовиться к неожиданным событиям.

Овен

Новые горизонты и возможности доступны вам до конца августа, не упускайте шанс воспользоваться ими. Кто-то может проявлять к вам романтический интерес, но будьте мудрыми, если вы уже в отношениях или женаты. В августе вы сможете обрести страсть и баланс с партнером.

Телец

Вы напряженно и упорно трудитесь на работе, но уделяйте время для отдыха, чтобы не истощить свой организм. Вас могут повысить на работе или вы получите новое предложение до конца августа. Это положительные изменения в вашей жизни, которые увеличат вашу власть и финансовую прибыль. Но будьте осторожны и тщательно все обдумайте.

Близнецы

До конца месяца вас ожидает романтика, творческие проекты, веселье и общение с друзьями. Но не игнорируйте свои финансовые проблемы и импульсивные расходы, пока вы так погружены в отпуск. Заботьтесь о здоровье и найдите баланс между работой и домом.

Рак

Ваши романтические отношения бурные и гармоничные. Раки сконцентрированы и решительны, поэтому уделите время важным делам сейчас. В этом месяце вы можете задуматься о прекращении карьеры или смене работы. Действуйте так, как чувствуете, но не принимайте спонтанные решения.

Лев

Общение, путешествия, новые знакомства и семья наполняют вашу жизнь яркими и приятными эмоциями. Вы получите подсказку о приближении проблем в вашей жизни. Остерегайтесь сплетен в августе и поспешных решений. Ответственно относитесь к финансовым расходам.

Дева

Вы сияете своей харизмой и энергией в августе. Возможно, вы заключите выгодное соглашение на работе или найдете любимого человека. Ваш финансовый доход может увеличиться в течение месяца. Вы больше задумываетесь о своих желаниях и ценностях, поэтому выберите стратегию и придерживайтесь ее, чтобы добиться своих целей.

Весы

Отдохните в этом месяце, уединитесь, чтобы подумать и все спланировать. Ваша харизма и энергия помогают произвести хорошее впечатление на других. Вы испытываете сильные чувства к одному человеку, но боитесь ему признаться в этом. Старайтесь поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Скорпион

Отдохните и обдумайте ситуацию, в которой вы оказались. Пора немного отстраниться и заняться важными делами. Лучше узнайте себя, займитесь йогой или медитациями. Ваша энергия растет, и это дает вам силы для новых свершений.

Стрелец

Возможно, в этом месяце исполнится ваше желание. Вы можете встретить свою любовь или принять участие в мероприятии, о котором долго мечтали. Ваша карьера и финансы увеличатся в августе. Руководители на работе имеют хорошее мнение о вас. Не забывайте уделять время себе и отдыхать.

Козерог

Удача и настойчивость сопровождают вас в этом месяце. Сейчас самый счастливый период для вас, вы можете сменить работу или получить повышение. В отношениях наслаждайтесь романтикой и больше открывайтесь своему партнеру.

Водолей

Вы собираетесь посетить множество мероприятий, которые наполнят вас энергию и яркими эмоциями. Вы можете найти любовь или разжечь страсть в отношениях. На работе коллеги недооценивают вас, но будьте терпеливы и настойчиво выполняйте свои обязанности.

Рыбы

В августе Рыбы почувствуют глубину в отношениях и восстановят страсть и гармонию между партнером. Избегайте импульсивных решений и сомнительных сделок. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и интуиции, это поможет вам сделать правильный шаг в жизни.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на август, где рассказывал, для каких четырех знаков зодиака начнется успешный период в жизни.

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