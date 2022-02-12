Кто будет очень счастлив, а кому придется плакать: гороскоп на День всех влюбленных 2022

Любовь – это прекрасное чувство, которое заставляет людей двигаться вперед и достигать новых высот. Однако в личной жизни бывают как счастливые моменты, так и недопонимания и конфликты.

Эксперты по звездам издания Nypost составили гороскоп на День всех влюбленных 2022. Узнайте, кто будет очень счастлив, а кто будет грустить и плакать.

Овен

Этот день Валентина будет довольно праздничным для уроженцев этого знака. Это благоприятное время, чтобы завести новые знакомства и встретить настоящую любовь.

Телец

Старательные Тельцы могут расслабиться и получать удовольствие в этот день. Возможно, у них появится желание совершить поездку за город с любимым человеком. Их ожидает много теплых моментов.

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Близнецы

Веселые Близнецы уделят особое внимание романтике и страсти – их ждет незабываемый вечер. Одинокие уроженцы знака получат шанс встретить вторую половинку.

Рак

Эмоциональные Раки станут более ответственными в отношениях. Одинокие пойдут на свидание, чтобы найти своего человека. Новые впечатления положительно отобразятся на их самоощущении.

Лев

Отношения будут для целеустремленных Львов главным приоритетом. Те, кто состоят в паре, захотят сделать важный шаг и пойдут под венец. Одинокие Львы будут жаждать любви и даже могут закрутить интрижку на работе.

Дева

Представителей этого знака на день Валентина ожидает незабываемое свидание и много страсти. Они почувствуют, что этот период наполнен волшебством.

Весы

В этом году их в День святого Валентина Весов ждет много положительной энергии. У одиноких появится прекрасная возможность встретиться с родственной душой. Также у них будет отличный шанс незабываемо повеселиться.

Скорпион

У рожденных под этим знаком будут некоторые проблемы в отношениях – если конфликт не удастся уладить, все может завершиться разрывом.. День Валентина они могут встретить в депрессивном состоянии и со слезами.

Стрелец

Чувствительные Стрельцы захотят отправиться в путешествие со своим партнером. Одинокие Стрельцы, вероятно, почувствуют огромное желание найти свою любовь.

Козерог

Независимо от того, одиноки Козероги или в паре, их ждет много романтики 14 февраля. Они будут наслаждаться вечером и чувствовать себя очень счастливыми.

Водолей

Уроженцы этого знака в 2022 году на День всех влюбленных ощутят себя одинокими, даже если у них есть вторая половинка. Они будут разочарованными и могут сильно грустить. Но не стоит отчаиваться – скоро все наладится.

Рыбы

Этот день станет одним из самых удачных в жизни мечтательных Рыб. В отношениях будет еще больше романтики и сюрпризов, а одиноким будет полезно пойти на встречу с новым человеком.

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