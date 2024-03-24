Во многих мировых школах астрологии большое внимание уделяется коридору затемнений. То есть периоду между лунными и солнечными затмениями. Ближайший коридор – это время между лунным затмением 25 марта и солнечным 8 апреля.

Считается, что первое затемнение открывает дополнительные врата между небом и землей, а второе закрывает эти врата. Через эти врата из других миров на землю поступает дополнительная энергия. Обычно она трансформационна. То есть требует от людей в этот период меняться, работать над собой, принимать четкие решения, ставить новые цели и находить решения проблем. Эмоциональное, психическое и энергетическое состояние человека в период коридора затемнений претерпевает большие изменения. Если человек не уделяет внимания своему развитию в коридор затемнений, то коридор сам создает для человека "принудительное" развитие – то есть создает события и жизненные ситуации, для положительного решения которых необходимо трансформировать себя и решить проблемы.

Странам мира и, в первую очередь, Украине, в это время коридора затемнений желательно сосредоточиться на создании стратегии преодоления вызовов, принятии правильных решений, построении удачных стратегий.

В коридор затемнений этого года попадает Пасха Дажбога, которая является астрономической точкой равновесия между перигеем и апогеем орбиты Земли вокруг Солнца. У наших предков считалось, что душа природы переходит из Яви в Навь (потусторонний мир) 31 октября, а возвращается из Нави в Явь 5 апреля. На Рождество 21 марта силы Огня и Льда равны друг другу, а 5 апреля огонь побеждает.

В этом году обряды на Пасху Дажбога, сохранившиеся в нашей культурной традиции, желательно выполнять, это ослабит опасное влияние коридора затемнений.

Коридор завершится солнечным затмением 8 апреля. Над Мезоамерикой оно будет полным. Это астрономическое явление происходит над Мезоамерикой раз в 375 лет.

Интересным и уникальным явлением этого затмения станет появление на небе во время затмения кометы 12Р. Эта комета зеленого цвета похожа на дракона – у нее есть и хвост, и рога, как у дракона, и объята она мистическим сиянием, в котором обычно рисуют драконов. Это обещает миру много неожиданных событий после завершения коридора затмений.

Весенний коридор затемнений 2024 года будет больше всего влиять на знаки Кардинального Креста (Овен, Рак, Весы, Козерог), потому что лунное затмение пройдет в Весах, а солнечное в Овне. Поэтому представителям знаков Кардинального Креста придется преодолевать больше всего экзаменов судьбы.