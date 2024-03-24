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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог

Блог | Коридор затемнений, четыре знака Зодиака и комета-дракон: что необходимо знать

Коридор затемнений, четыре знака Зодиака и комета-дракон: что необходимо знать

Во многих мировых школах астрологии большое внимание уделяется коридору затемнений. То есть периоду между лунными и солнечными затмениями. Ближайший коридор – это время между лунным затмением 25 марта и солнечным 8 апреля.

Считается, что первое затемнение открывает дополнительные врата между небом и землей, а второе закрывает эти врата. Через эти врата из других миров на землю поступает дополнительная энергия. Обычно она трансформационна. То есть требует от людей в этот период меняться, работать над собой, принимать четкие решения, ставить новые цели и находить решения проблем. Эмоциональное, психическое и энергетическое состояние человека в период коридора затемнений претерпевает большие изменения. Если человек не уделяет внимания своему развитию в коридор затемнений, то коридор сам создает для человека "принудительное" развитие – то есть создает события и жизненные ситуации, для положительного решения которых необходимо трансформировать себя и решить проблемы.

Странам мира и, в первую очередь, Украине, в это время коридора затемнений желательно сосредоточиться на создании стратегии преодоления вызовов, принятии правильных решений, построении удачных стратегий.

В коридор затемнений этого года попадает Пасха Дажбога, которая является астрономической точкой равновесия между перигеем и апогеем орбиты Земли вокруг Солнца. У наших предков считалось, что душа природы переходит из Яви в Навь (потусторонний мир) 31 октября, а возвращается из Нави в Явь 5 апреля. На Рождество 21 марта силы Огня и Льда равны друг другу, а 5 апреля огонь побеждает.

В этом году обряды на Пасху Дажбога, сохранившиеся в нашей культурной традиции, желательно выполнять, это ослабит опасное влияние коридора затемнений.

Коридор завершится солнечным затмением 8 апреля. Над Мезоамерикой оно будет полным. Это астрономическое явление происходит над Мезоамерикой раз в 375 лет.

Интересным и уникальным явлением этого затмения станет появление на небе во время затмения кометы 12Р. Эта комета зеленого цвета похожа на дракона – у нее есть и хвост, и рога, как у дракона, и объята она мистическим сиянием, в котором обычно рисуют драконов. Это обещает миру много неожиданных событий после завершения коридора затмений.

Коридор затемнений, четыре знака Зодиака и комета-дракон: что необходимо знать

Весенний коридор затемнений 2024 года будет больше всего влиять на знаки Кардинального Креста (Овен, Рак, Весы, Козерог), потому что лунное затмение пройдет в Весах, а солнечное в Овне. Поэтому представителям знаков Кардинального Креста придется преодолевать больше всего экзаменов судьбы.

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