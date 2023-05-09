Конфликты или приятные встречи: гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака

Скорпионам грозят конфликты, которые обернутся негативными последствиями. Водолеев ждут приятные встречи.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

У вас хватает мудрости и сил не набрасываться на работу, а распределить свое время и усилия так, чтобы и важными делами заниматься, и родных вниманием не обделить, еще и успеть личные вопросы успешно решить.

Телец

Немного приятных воспоминаний и лёгкой ностальгии сегодня не будут лишними. Возможно, вам нужно будет разобрать какие-то старые памятные вещи, рассортировать фотографии, и вы сами не заметите, как вместо наведения порядка займетесь созерцанием.

Близнецы

Хозяйственные дела сегодня будут важнее даже работы, ведь случается что-то очень срочное, когда вы должны бросить все и заняться решением бытовых проблем, личных, семейных или даже соседских.

Рак

Вопросы личной жизни сегодня затмевают все остальные, и вы уже не можете не только работать, но и думать о чем-то другом, кроме собственных чувств и о том, как вас воспринимает предмет вашей страсти.

Лев

Ваш огненный характер сегодня потребует выхода энергии, у вас предвидятся какие-то споры, соревнования, борьба и сопротивление, вы упорно отстаиваете свои интересы, вопросы справедливости и другие важные для вас вещи.

Дева

Ваша щедрость и доверчивость сегодня может стать просто безграничными, кто-то сможет вас настолько умилить, что вы будете готовы и последнюю рубашку отдать тому, кто в ней нуждается больше, чем вы.

Весы

Некоторые новости, которые вы сегодня получите, заставляют вас задуматься над тем, действительно ли вы занимаетесь тем, чем нужно, и не стоит ли направить свои усилия в другом направлении, которое будет больше отвечать вашим интересам.

Скорпион

Имеете неосторожность влезть в чужие разборки и тут же пожалеть об этом, ведь можете получить не только негативное впечатление от этого спора, но и вполне конкретные плюхи, ведь тому, кто разнимает, иногда может достаться больше, чем противникам.

Стрелец

Конкурсы или соревнования, в которых сегодня принимаете участие, позволяют узнать предел ваших возможностей и осознать, в чем ваша сила. Ибо конкуренция будет способствовать тому, что вы в полной мере раскрываете весь свой потенциал.

Козерог

Достаточно напряженный период, ведь вы пытаетесь очень быстро завершить какие-то дела и времени для этого у вас будет мало. Так что приходится либо ускоряться, либо командирским решением отказываться от каких-то обязательств.

Водолей

Можете запланировать сегодня нечто грандиозное, к примеру, какое-то празднование, дружеские или семейные встречи. В конце концов, можете просто собраться с друзьями и отлично провести время вместе, чтобы и приятно было, и полезно для всех.

Рыбы

Есть определенная стабильность и в работе, и в частной жизни, поэтому нет поводов слишком беспокоиться. Ну, разве что немного привычных забот и ритуалов, которые позволяют вам чувствовать себя на своем месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.