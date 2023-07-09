Кому звезды готовят драму: гороскоп для всех знаков на июль

Июль повлияет на эмоциональное состояние большинства знаков зодиака. Меркурий в Раке в сочетании с Юпитером в Тельце принесет увлекательные новости.

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С 22 июля следует ожидать важные события в отношениях, потому что Венера станет ретроградной в знаке Льва, что позволит нам задуматься о своей жизни. Астрологи составили гороскоп, который поможет в этом разобраться.

Овен

Вы часто вспоминаете о прошлом и отдалились от близких. В этом месяце лучше создать благоприятную среду вокруг себя и провести больше времени с семьей и друзьями. У вас будет страстное и чувственное настроение, вы можете почувствовать зов к экспериментам в отношениях с любимым человеком и это наполнит вас творческой энергией.

Телец

Ваша жизнь сейчас насыщена разными событиями, но в середине июля ваш темп замедлится. Проведите больше времени дома и уделите внимание своему духовному состоянию. Могут появиться люди из прошлого или вы узнаете что-нибудь неожиданное о семье или близких. Это подтолкнет вас уехать и отвергнуть прошлую версию себя.

Близнецы

Этот знак сосредоточен на том, чтобы заработать больше денег. Финансы и личный комфорт – это главные приоритеты для вас. В этом месяце вы почувствуете себя беззаботным, готовым к общению и расширению своего кругозора. Также июль принесет вам шокирующие новости.

Раки

Сейчас вы находитесь на высоте во всем. В середине июля вы больше сосредоточитесь на практических вещах и финансах. Месяц принесет неожиданные новости о деньгах, вы можете получить дополнительное финансирование на работе или сами, возможно, инвестируете в какой-либо проект.

Лев

Вы сосредоточены на том, чтобы полностью перезарядиться. Вам нужно порвать с прошлым и найти свой новый путь. Месяц начнется с увлекательных событий в вашей карьере. Львы будут чувствовать себя смелыми, уверенными и независимыми. Также, возможно, начнете бурный роман с близким вам человеком.

Дева

Сейчас самое время найти единомышленников и реализовать свои мечты. Июль начнется с шокирующих новостей и приключений. Могут появиться неожиданные планы, и вы будете готовы отказаться от привычной рутины. А во второй половине месяца вы немного замедлите темп и углубитесь в себя.

Весы

Весы сейчас в центре внимания, это важное время для достижения ваших целей. Вы можете получить поддержку от людей, которые раньше этого не делали. В этом месяце вас ждут увлекательные и неожиданные встречи, требующие быстрых решений. Весы будут наполнены энергией и силами.

Скорпион

Вы готовы впустить в свою жизнь больше приключений и, возможно, поделиться своим опытом с миром. В вашей профессиональной и личной жизни могут произойти увлекательные перемены. Это удачное время, чтобы шокировать окружающих своими идеями и пробовать что-нибудь новое.

Стрелец

Это прекрасный период, чтобы поразмышлять над ожиданиями от будущих событий. Переоцените свое отношение к прошлому и отпустите его. Это даст толчок к новым проектам на работе, которые станут успешными. Возможно, вас повысят или смените работу. В конце июля вас ждут приключения.

Козерог

Вы сосредоточены на своих романтических отношениях, прилагаете много усилий, чтобы сохранить крепкую связь и любовь между вами и партнером. Вы готовы углубиться в свои чувства, чтобы узнать больше о своих потребностях. Вас могут поддержать люди, от которых вы этого не ожидаете. Также будут глубокие, эмоциональные разговоры с близкими, вы можете обсудить ваши отношения и рассказать о своих скрытых желаниях.

Водолей

Водолеи упорно работают, чтобы сделать свою жизнь комфортной. В начале месяца вы можете почувствовать, что готовы выйти из отношений, которые не доставляют удовольствия. Если у вас длинные и стабильные отношения, вы ощутите потребность в чем-то новом. Расставьте приоритеты в пользу отдыха. Это время, чтобы изменить свои привычки и убеждения.

Рыбы

В этом месяце вы захотите добавить в свою жизнь больше творчества, романтики и удовольствия. Вы можете получить поддержку для проекта, над которым работаете, или, возможно, откажетесь от своих обязанностей в пользу развлечений. В конце июля вы погрузитесь в повседневную рутину.

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